La historia de la muñeca poseída que es viral en Tucumán y que está a la venta

“Regalo muñeca poseída. Necesito que alguien la reciba. La acepté como una broma pero ahora no la puedo sacar de mi casa. Necesito que alguien la acepte y vuelva a regalarla así se va de mi casa”.

Una tarde, el doctor Isaías Marín de la Fuente, prestigioso abogado defensor de los trabajadores de El Bajo, paseaba con su hija cuando ella le señaló una muñeca. “La vio y me dijo: 'Papá, la quiero llevar'. La compré en El Bajo, la llevé a mi casa, le pusimos Elvira, es de Villa Carmela y hoy la pusimos en venta en Marketplace”. ¿Qué pasó?

“Con el paso del tiempo, la muñeca empezó a llamarme atención. No es muy linda que digamos y si le tocás la panza te toca un tema de Los Vengaboys. ¿Te acordás de Los Vengaboys? Con mi hija nos fascina el cine de terror. Vemos Chuky, Cementerio de animales, todos los clásicos. Y se nos ocurrió ponerla a la venta y ver la reacción de la gente si le decimos que estaba poseída. Nunca creímos tanta repercusión. No deja de sonarme el celular”, le cuenta Isaías a eltucumano este lunes a la tarde.

“Con mi hija siempre hacemos videos y experimentos. Quedamos de acuerdo en subirla a Marketplace a la muñeca porque está poseída. Hemos hecho el video. Y lo único que te puedo decir es que está loco la repercusión de la gente. Me empezó a llamar mucha gente. Gente que me dice que hace magia blanca, gente que me escribe: 'Por favor, dame la muñeca, quiero hacer p… a mi ex', cosas así. Hay gente que me ha puteado, gente que me dice: 'Le estás haciendo un daño al universo'. Y hay mucha gente que me pregunta si se la puedo mandar”.

"Dame la muñeca a mí. Yo trabajo con hechicería blanca. Si está poseída puedo dar pruebas y testimonios si la analizo con mis energías y sacar la energía mala del objeto y revertirla en magia pura blanca", "En su sano juicio nadie querría una muñeca endiablada", "Doctor, quémela a la muñeca", son algunos de los comentarios que llegan a Isaías.

Situaciones paranormales rodean al doctor De la Fuente: “Trabajo en el penal de Villa Urquiza y ahí está lleno de muertos que viven entre nosotros. Vemos gente muerta todo el tiempo. Y el día que me aparezca un fantasma, que venga. No le tengo miedo a estas cosas: también represento a una santería de umbandas y me he familiarizado con estas situaciones. Por eso quiero regalar la muñeca. No sé dónde llevarla: no la queremos más acá. Pensé en dejarla en la pileta del Sheraton o al costado de la ruta en Famaillá. Si quieren, se las puedo dejar en la redacción del diario y al que pase a buscarla le regalo el divorcio. Es un trato”.