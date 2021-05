La Intersindical docente amenaza con un paro de 24 horas para este viernes

Los gremios docentes amenazan con un paro por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y desconexción virtual por 24 horas para este viernes 07 de Mayo. Medida de fuerza que se profundizaría y por 48 horas el próximo miércoles 12 y jueves 13 de Mayo. Esto por cuanto están en contra del polémico decreto acuerdo n° 819 de este año, por el que manifestaron su "repudio y rechazo absoluto".

La Intersindical docente sostiene que este instrumento que lleva la firma del primer mandatario de la provincia es la "antesala a la precarización y la flexibilización laboral al ser compulsivo, inconsulto y autoritario".

En la nota presentada Inspección Laboral, donde notificaron sobre la posibilidad de iniciar medidas de fuerza, los gremios exigen una "urgente reunión" con la ministra de Educación, Andrea Centurión, para tratar no sólo lo ateniente al polémico decreto sino también para poder tener información sobre el avance de la vacunación a docentes del interior provincial. Recordemos que sobre punto en particular ya se ha presentado nota hace dos semanas y a la fecha los sindicatos docentes no obtuvieron novedad alguna.

Según lo indicado a Diario La Unión por ATECA se aguarda la pronta respuesta desde la cartera educativa, de lo contrario, el plan de lucha se activaría para este viernes.

Reclamos

Entre los otros puntos que serían parte de la reunión con Andrea Centurión, la Intersindical solicita tratar la aplicación de los decretos de presencialidad y de modificatoria de incompatibilidades docentes y además discutir lo que calificaron como "finalidad maliciosa" de la Circular Nº 13 del 20/04/21, de requerimiento de información a las unidades rurales académicas sobre el personal que presta servicio con título 2 y 3.

A esto se suma lo referido a las bajas de servicio en el Nivel Superior que sería de aproximadamente 70 docentes y que en principio se debería a "un error administrativo, aduciendo cambio de Plan de Estudio de carreras y actualización de los mismos", indican en la nota enviada a Educación.

Por último reclaman dar cumplimiento del Acta Paritaria homologada por la Dirección de Inspección Laboral sobre titularización, solución a las horas cátedra, horas reloj, para los cargos de materias especiales y todos los puntos acordados, "que a la fecha el Ejecutivo no dio cumplimiento", finalizaron.