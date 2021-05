Polémica en la previa de la opción de horas en los IES, por la reducción en el máximo de horas docentes

La medida quedó establecida en el decreto n° 819 que se publicó el pasado 29 de Abril en el Boletín Oficial y está generando polémica en los docentes, especialmente entre quienes se aprestan a hacer opción de horas en los Institutos de Educación Superior. El secretario general de ADUCA, Gustavo Acosta aseguró que la decisión del Gobierno en cuanto a la reducción de puntos genera perjuicio a los educadores y detalló que en el decreto en cuestión se especifica en el artículo n°2 que “podrán acumularse cargos, con las excepciones y condiciones que se indican en los artículos siguientes, hasta totalizar la cantidad de treinta y seis (36) puntos, incluyendo todos los servicios docentes, cualquiera sea su nivel académico y jurisdicción, sea esta nacional, provincial, municipal o privado, salvo para cargos de Nivel Superior Universitario, en cuyo caso el puntaje mencionado podrá acumularse con cargos que no superen la dedicación semiexclusiva”.

Según ADUCA, en esta última línea se genera la arbitrariedad porque la dedicación semi exclusiva significa hasta 18 puntos, la dedicación simple son 12 puntos. “Si uno suma 36 más 18 son 54 y 36 más 12 son 48. Entonces, si hay funcionarios que tienen 36 puntos, ellos en el sistema universitario van a poder acumular otros 18 puntos. Y digo que hay muchos funcionarios que trabajan en la Universidad de Catamarca o en otras universidades y ellos sí van a poder acumular más de 36 puntos. El resto de los mortales docentes de Catamarca, ciudadanos de tercera y de cuarta para el gobierno provincial, sólo pueden tener 36 puntos, independientemente de la titulación que podamos tener”, sentenció Acosta en el diálogo mantenido con Radio Valle Viejo.

Ante esto el gremialista adelantó que están formulando una presentación ante la Cámara de Diputados para que ellos se manifiesten sobre este particular “porque como representantes del pueblo algo tienen que decir ante tamaño atropello al derecho de los trabajadores y a las posibilidades laborales en la provincia de Catamarca”.

Y seguidamente Acosta acotó que esta medida que lleva la firma del Gobernador Raúl Jalil “está coartando la posibilidad de mejoramiento de la calidad educativa. Los docentes se plantean el para qué seguirse perfeccionando si voy a tener un tope de 36 puntos. Le han subido al Gobernador el cargo a 36 puntos con lo cual nadie puede ganar más que el gobernador. Nadie puede tener puntajes en su cargo más que el Gobernador. Entonces, sinceramente tenemos una situación muy fea para muchos docentes que querían presentarse a concursar ahora en el institutos de educación superior y que no lo van a poder hacer”.

Desde Educación

En tanto y sobre este punto, la titular de Educación, Andrea Centurión planteó en el mismo medio que por el contrario la medida propone mayor igualdad entre los docentes y aseguró que “se han cambiado no sólo los puntos en cuanto al 36 sino que, si se ha visto el decreto, se ha incrementado el puntaje a funcionarios para que precisamente exista la igualdad de acceso a la docencia. Creo que es necesario hacer un sistema educativo más justo y en el que puedan acceder todos al trabajo y no que se acumulen tantas horas en una sola persona. Es por eso que se ha subido el puntaje de los funcionarios para que, en el caso de secretarios de Estado para arriba no puedan optar horas docentes de ahora en adelante”.