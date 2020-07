La Intersindical Docente en contra del regreso a clases

ATECA, SUTECA, UDA, SADOP y SIDCA nuevamente se mostraron en contra de lo que sería el retorno a las aulas en el mes de agosto. Esta novedad fue confirmada ayer por el gobernador de la provincia, indicando que esto iba a corresponder para el grupo de las escuelas rurales. Ante esto, la Intersindical mediante comunicado sentenció que "no están dadas las condiciones mínimas" para un eventual retorno a clases" y seguidamente solicitaron con carácter de "urgente" que el ministro de Educación llame a paritarias.

Los gremios aducen "que a la fecha no se ha puesto en conocimiento ni convocado a tratar el protocolo de un futuro reintegro a clases" y reiteraron que las condiciones edilicias de las escuelas no se encuentran en las condiciones que tanto los alumnos y docentes requieren en este tiempo de pandemia. Sobre el protocolo insisten señalando que "no existe un protocolo institucional en las unidades educativas, como así también muchas de ellas carecen de la infraestructura necesaria para garantizar el reintegro a clases, que de ser así pondría no solo en riesgo a los trabajadores sino también a los alumnos y padres que conforman la comunidad educativa".