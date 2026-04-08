La Justicia de Catamarca llevó el programa de juicio por jurados al interior

El Poder Judicial de Catamarca puso en marcha la edición 2026 del programa "La justicia en las escuelas - Juicio por jurados", una iniciativa institucional que se desarrolla desde años anteriores y que continúa consolidándose como una herramienta de formación cívica, participación ciudadana y acercamiento con la comunidad educativa.

La propuesta, que nació como una política de vinculación entre el sistema judicial y el ámbito escolar, inició este nuevo ciclo con una clara apuesta por la federalización de las capacitaciones, ya que las primeras actividades comenzaron a desplegarse en el interior provincial, ampliando de este modo su alcance territorial y fortaleciendo la llegada a los distintos departamentos.

El inicio en Belén

En el marco del convenio firmado entre la Corte de Justicia y el Ministerio de Educación, este lunes se realizó la primera capacitación del año en la Biblioteca Popular Obispo Esquiú, salón Luis Franco, de la ciudad de Belén.

La jornada estuvo destinada a docentes del departamento Belén y de Antofagasta de la Sierra, con especial participación de educadores del oeste catamarqueño que se encuentran al frente de materias vinculadas específicamente con la temática abordada por el programa. Uno de los principales avances de esta edición 2026 es que, por primera vez, el ciclo comenzará a otorgar puntaje docente a sus participantes, reconocimiento que rige desde esta clase inaugural inclusive, lo que representa un fuerte incentivo para la formación continua y la incorporación de contenidos judiciales y cívicos en el aula.

Presencia institucional

La apertura contó con la presencia de autoridades del máximo tribunal provincial. Participaron en representación de la Corte de Justicia las ministras Dra. Rita Verónica Saldaño y Dra. Fernanda Rosales Andreotti, quienes acompañaron el inicio de una propuesta que refuerza el vínculo entre el Poder Judicial y el sistema educativo.

En ese mismo marco, el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca resolvió declarar el encuentro de Interés Institucional y Judicial, en reconocimiento a su valor como espacio de formación y articulación con la comunidad.

La distinción fue entregada por la presidenta de la entidad, Dra. Marcia Lozada Figueroa, quien hizo entrega de la placa conmemorativa durante la actividad desarrollada en Belén.

Los ejes de la capacitación

La instancia formativa tuvo como eje central la explicación detallada del funcionamiento del juicio por jurados en Catamarca, su aplicación en las distintas circunscripciones y la incorporación de herramientas pedagógicas para su tratamiento en el ámbito escolar.

La exposición estuvo a cargo de:

Dr. Sebastián Lípari , secretario a cargo de la Oficina de Gestión de Audiencias

, secretario a cargo de la Dr. Sebastián Vergara Duveaux , defensor oficial

, Dra. Natalia Karina Díaz, secretaria de violencia del Juzgado de Belén

Durante la jornada, los especialistas desarrollaron los alcances de la Ley de Juicio por Jurados en Catamarca, detallaron su implementación territorial y explicaron además el marco jurídico vinculado a violencia de género y niñez, aplicado al caso testigo del programa. Este enfoque permitió no solo abordar la dimensión procesal del sistema, sino también profundizar en problemáticas sociales y jurídicas de alta sensibilidad que forman parte del trabajo pedagógico en las escuelas.

Una herramienta de formación cívica

La continuidad del programa en 2026 reafirma la intención institucional de convertir al ámbito escolar en un espacio de formación ciudadana activa, acercando a docentes y estudiantes al funcionamiento real del sistema de justicia.

La expansión hacia el interior provincial y la incorporación de puntaje docente consolidan esta edición como una nueva etapa en el crecimiento de una propuesta que ya se posiciona como una referencia en materia de educación cívica y cultura jurídica en Catamarca.

Con la participación de docentes del oeste provincial y el respaldo de la Corte de Justicia, el programa vuelve a poner en primer plano la importancia de llevar el conocimiento del juicio por jurados a las aulas, promoviendo ciudadanía, debate y comprensión institucional desde la escuela.