La Línea 135 de Salud Mental retoma su funcionamiento

El Ministerio de Salud de la provincia informó a la comunidad que la Línea 135 "Salud Mental, Escucha" retomó su funcionamiento normal, restableciendo un servicio destinado a brindar asistencia y orientación a quienes necesiten acompañamiento en materia de salud mental.

La comunicación oficial señala que la línea vuelve a operar con las características que identifican este dispositivo de atención, permitiendo el acceso a un servicio permanente orientado a la escucha y al acompañamiento de quienes recurran a él.

Con este anuncio, la cartera sanitaria dio a conocer que la herramienta ya se encuentra nuevamente disponible para la comunidad, recuperando su funcionamiento habitual.

Un servicio gratuito y confidencial

La Línea 135 "Salud Mental, Escucha" constituye una herramienta de asistencia que ofrece atención bajo criterios específicos destinados a garantizar el acceso de quienes requieran orientación. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud, el servicio se caracteriza por ser:

Gratuito.

Confidencial.

Anónimo.

Disponible las 24 horas.

Estas características forman parte del funcionamiento habitual de la línea, que permanece habilitada de manera permanente para atender las consultas que reciba la comunidad. El restablecimiento del servicio implica que quienes necesiten acceder a este espacio de escucha podrán hacerlo nuevamente bajo estas condiciones, tal como informó oficialmente la cartera sanitaria.

Destinado a personas mayores de 13 años

El Ministerio de Salud indicó que la Línea 135 está dirigida a personas mayores de 13 años, quienes podrán recurrir a este servicio cuando necesiten orientación o acompañamiento.

La herramienta está pensada para brindar asistencia a quienes requieran un espacio de escucha, dentro del marco previsto para el funcionamiento de este dispositivo. La información oficial precisa que el alcance del servicio comprende a personas que superen esa edad, constituyendo uno de los criterios establecidos para su utilización.

Además de las personas mayores de 13 años, la Línea 135 está destinada a otros integrantes de la comunidad que puedan necesitar orientación o acompañamiento. Según informó el Ministerio de Salud, el servicio también está disponible para:

Familiares.

Referentes afectivos.

Instituciones.

La comunidad en general.

De esta manera, el alcance de la herramienta no se limita exclusivamente a quienes atraviesan una situación personal, sino que también contempla la posibilidad de que otras personas o instituciones recurran al servicio cuando requieran orientación dentro del ámbito de la salud mental.

La amplitud de los destinatarios permite que distintos actores de la comunidad puedan acceder al dispositivo de escucha y acompañamiento previsto por el Ministerio de Salud.