Tiene 14 años y busca una familia para crecer en un hogar lleno de afecto

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Curuzú Cuatiá, a cargo de la Dra. María Susana Galeano, lanzó una convocatoria pública destinada a familias y personas de cualquier punto de la República Argentina interesadas en adoptar a un adolescente de 14 años, con el propósito de garantizar su derecho a crecer en un hogar donde reciba afecto, contención y estabilidad.

La convocatoria se realiza en el marco del Expediente CXP N° 19534/24, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), y busca encontrar un entorno familiar que acompañe al adolescente en una etapa fundamental de su vida y en la construcción de su proyecto personal.

El objetivo planteado por las autoridades judiciales es que el adolescente pueda integrarse a una familia que le brinde confianza, comprensión y acompañamiento, favoreciendo su desarrollo integral y respetando su historia, sus tiempos y sus necesidades.

Un adolescente responsable, sereno y con proyectos

Quienes conocen al adolescente destacan una serie de cualidades que forman parte de su personalidad y de su manera de relacionarse con quienes lo rodean. Según la descripción difundida en la convocatoria, se trata de un joven autónomo, responsable y sereno, que mantiene vínculos saludables con un grupo reducido de amigos y que se caracteriza por relacionarse con respeto tanto con los adultos como con las figuras de autoridad.

También se destaca su forma de comunicarse, definida como tranquila y respetuosa, así como la capacidad para desenvolverse de manera autónoma en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

Luego de atravesar un proceso de reflexión y aceptación, el adolescente expresó su deseo de integrarse a una familia mediante la adopción, un camino que continuará transitando con el acompañamiento correspondiente.

Su presente y las actividades que disfruta

Actualmente, el adolescente cursa 5° grado, donde mantiene buenas relaciones con sus compañeros, docentes y autoridades escolares. Su participación en la vida escolar también incluye paseos, salidas y viajes organizados por la institución educativa, actividades que comparte junto a sus compañeros.

Además de asistir a la escuela, participa activamente en actividades deportivas. Asiste a fútbol tres veces por semana, disciplina que forma parte de su rutina y de sus espacios de integración.

Paralelamente, realiza un curso de barbería, actividad que disfruta y que, de acuerdo con la información difundida por el Poder Judicial, contribuye al fortalecimiento de su autonomía, al desarrollo de nuevas habilidades y a su preparación para el futuro.

El hogar con el que sueña

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es la descripción de los deseos expresados por el propio adolescente respecto de la familia que espera encontrar. Manifestó que le gustaría integrarse a un hogar biparental o monoparental, independientemente de que tenga o no hijos.

Asimismo, expresó que no tiene inconvenientes en vivir en otra provincia, por lo que la convocatoria se encuentra abierta a familias y personas de cualquier lugar del país.

Entre sus anhelos personales también manifestó un deseo muy concreto: vivir en un lugar donde haya campo y animales, un entorno con el que, según se informó, se siente especialmente identificado.

El acompañamiento que necesita

El equipo técnico que interviene en el proceso considera fundamental que quienes decidan postularse cuenten con determinadas condiciones para acompañar el crecimiento del adolescente.

Entre los aspectos señalados se destacan la disponibilidad afectiva, el compromiso y la capacidad para respetar su historia, sus tiempos y sus necesidades. El propósito es que pueda desarrollarse dentro de un ambiente basado en la confianza, donde encuentre seguridad, comprensión y adultos emocionalmente involucrados que favorezcan su crecimiento integral y su proyecto de vida.

La convocatoria pone el foco en garantizar el derecho del adolescente a crecer dentro de un entorno familiar donde sea acompañado, respetado y querido.

Cómo participar de la convocatoria

Las personas interesadas en postularse deberán completar el procedimiento establecido por el Poder Judicial de Corrientes. Para ello deberán descargar el Formulario de Convocatorias Públicas y, una vez completado, remitirlo al organismo correspondiente.

Datos para la postulación:

Formulario de Convocatorias Públicas: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá.

Correo electrónico: [email protected]

Consultas: de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas.

de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00 horas. Teléfonos: 03774-423927 y 03774-15639934.

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes - Poder Judicial):