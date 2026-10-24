La Luna del Cazador será protagonista de una noche de gastronomía árabe y astroturismo en Catamarca

La magia del universo, los misterios de la Luna y los sabores de una cultura milenaria se reunirán en una propuesta diferente para disfrutar en la Capital. Se trata de "Luna del Cazador - Hunter's Moon", una experiencia organizada por Astro Space Tour que invita a levantar la mirada hacia el cielo y descubrir las maravillas que esconde nuestro satélite natural.

La actividad se desarrollará el lunes 26 de octubre, de 21 a 23 horas, en El Egipcio Gastronomía Árabe, ubicado en la intersección de calles Prado y 9 de Julio, y estará destinada a quienes deseen disfrutar de una noche que combinará gastronomía, ciencia, tecnología y cultura.

La propuesta busca acercar la astronomía al público de una manera accesible, entretenida y participativa, despertando la curiosidad por los fenómenos celestes y ofreciendo herramientas para comprender mejor el universo que nos rodea.

Entre sabores y estrellas

La velada comenzará a las 21 horas con una propuesta gastronómica especialmente preparada por El Egipcio Sabore, donde los participantes podrán disfrutar de los sabores característicos de la cocina árabe.

El menú para adultos incluirá shawarma de carne o pollo, acompañado de papas fritas y una gaseosa, mientras que los más pequeños tendrán como alternativa hamburguesa con papas fritas y bebida.

Luego, a partir de las 22 horas, llegará el momento más esperado de la noche: un encuentro con el cielo nocturno de la mano de los especialistas de Astro Space Tour.

A través de telescopios astronómicos, los asistentes podrán observar la Luna y explorar detalles de su superficie, como cráteres y mares lunares, utilizando lentes especiales que permitirán ampliar la imagen.

La experiencia también incluirá el reconocimiento de estrellas, constelaciones y planetas que se encuentren visibles, mediante un recorrido guiado con puntero astronómico.

Universo a través de la tecnología

Uno de los atractivos de la propuesta será la posibilidad de obtener fotografías y videos de la Luna utilizando los propios teléfonos celulares de los participantes.

Además, se brindarán orientaciones para utilizar Stellarium, una herramienta tecnológica que permite identificar y localizar objetos celestes en tiempo real.

La actividad también ofrecerá un acercamiento a la historia y al significado cultural de la denominada Luna del Cazador, nombre tradicional con el que se identifica a una de las lunas llenas del calendario astronómico.

De esta manera, la experiencia buscará trascender la simple observación para convertirse en una oportunidad de aprendizaje, combinando conocimientos científicos con relatos y tradiciones vinculados al cielo.

Como complemento, los participantes accederán a sorteos de comercios amigos, una biblioteca virtual especializada en astronomía y un diploma digital que acreditará su participación.

Bajo la premisa de que "el objetivo no es solamente observar el cielo, sino enseñar a mirarlo y comprenderlo", la iniciativa propone acercar el conocimiento astronómico a personas de distintas edades, sin necesidad de contar con experiencia previa.

Cabe destacar que la realización de la actividad no dependerá exclusivamente de las condiciones meteorológicas. En caso de que la nubosidad impida observar directamente la Luna u otros cuerpos celestes, la experiencia continuará con contenidos de divulgación científica y recursos didácticos especialmente adaptados.

De esta manera, los participantes podrán disfrutar igualmente de una propuesta que integra gastronomía, educación y cultura.

Inscripciones y reservas

La actividad tendrá un costo, contará con cupos limitados y requerirá reserva previa obligatoria mediante un formulario de inscripción.

Los interesados podrán solicitar información y realizar consultas a través de WhatsApp al 3834 78-5595.

También podrán conocer más sobre las actividades de Astro Space Tour a través de sus redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, bajo el usuario @astrospacetour.