León XIV reconoció las virtudes heroicas de Margarita Bavosi, conocida como Luminosa

El papa León XIV aprobó el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Margarita Bavosi (1941-1985), conocida como Luminosa, una laica argentina vinculada al Movimiento de los Focolares. La decisión representa un avance en su causa de canonización dentro de la Iglesia católica.

La Santa Sede informó que el pontífice firmó los decretos correspondientes a distintas causas de beatificación presentadas por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro.

Quién fue Margarita Bavosi

Bavosi nació en Buenos Aires el 19 de septiembre de 1941. Fue la tercera hija de una familia de inmigrantes italianos y perdió a su madre cuando tenía diez años.

Después de graduarse en Historia, encontró su vocación como laica consagrada en la Obra de María, nombre canónico del Movimiento de los Focolares, fundado por Chiara Lubich.

En mayo de 1966 quedó al frente de la comunidad del movimiento en Paraná. Cuatro años después, Lubich le encomendó compartir la responsabilidad de la Obra en España, una tarea que desarrolló durante catorce años, según la información difundida por la organización.

En junio de 1981 comenzó a manifestar síntomas de una fibrosis pulmonar atípica. La enfermedad provocó su muerte el 7 de marzo de 1985, a los 43 años, en la localidad italiana de Albano Laziale.

Cuáles son los pasos para llegar a la santidad

El reconocimiento de las virtudes heroicas constituye una etapa del proceso de canonización. A partir de esta declaración, la persona recibe el título de venerable siervo de Dios.

El camino hacia la santidad contempla tres instancias principales:

Venerable: la Iglesia reconoce que la persona vivió las virtudes cristianas de manera heroica.

Beato: generalmente, se requiere la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión. En los casos de martirio, se aplican condiciones específicas.

Santo: para la canonización, normalmente se necesita acreditar un segundo milagro ocurrido después de la beatificación, aunque existen particularidades según cada causa.

Por lo tanto, el reconocimiento de las virtudes heroicas de Bavosi no implica su beatificación inmediata, sino que constituye un avance dentro de un procedimiento que contempla nuevas evaluaciones.

Otros argentinos en el camino de la canonización

Entre los argentinos reconocidos como santos por la Iglesia católica se encuentran José Gabriel del Rosario Brochero, Artémides Zatti y María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, canonizada en 2024.

La lista de beatos incluye a Ceferino Namuncurá, María Crescencia Pérez, Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio y los mártires riojanos Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera.

Otro caso es el de Enrique Shaw, empresario y fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Fue declarado venerable en 2021 por el papa Francisco. En diciembre de 2025, León XIV aprobó el decreto que reconoció un milagro atribuido a su intercesión, un paso previo a su beatificación.

La ceremonia de beatificación de Shaw se realizará en Buenos Aires, aunque la fecha todavía no fue anunciada.

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