La música también será protagonista en la 18° Feria del Libro de Catamarca

La oferta cultural de la provincia se alista para desplegar una propuesta artística integral que trascenderá los límites de las publicaciones en papel. Del 7 al 11 de octubre, la 18° Feria del Libro de Catamarca sumará una destacada y nutrida programación musical con el objetivo de acompañar las distintas jornadas de este masivo encuentro.

La iniciativa reunirá sobre las tablas a artistas solistas, agrupaciones de trayectoria, ballets y diversas propuestas representativas de múltiples géneros y formatos. Las alternativas musicales se llevarán a cabo en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca con la ventaja añadida de contar con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Los espectáculos en vivo y las intervenciones dancísticas se concentrarán estratégicamente en dos recintos principales dentro de la estructura ferial: el Auditorio 1, considerado uno de los escenarios centrales de la muestra y ubicado específicamente en el Pabellón Peregrina Zárate, y el escenario Pérgola, espacio que concentrará buena parte de las puestas musicales de cada tarde y noche.

La grilla temática abarcará expresiones del folklore, el tango, la música popular, las propuestas de fusión, los espectáculos de impronta poético-musical y las presentaciones de destacados artistas catamarqueños. Asimismo, la nómina de talentos de trascendencia nacional que llevarán su arte al evento estará encabezada por Teresa Parodi, cuya presentación está agendada para el sábado 10 a las 20 hs, y por Fabiana Cantilo, quien arribará el domingo 11 a las 21 hs con un recital en formato de trío.

Miércoles 7 de octubre

Auditorio 1

17.30 hs | Belén Parma

Escenario Pérgola

19 hs | Festival Brea | Celina Galera y Alejandro Acosta

19.30 hs | Festival Brea | María Paula Godoy y Juan Martín Angera

20.30 hs | Ballet Alma de Horizonte

20.50 hs | Llamón Fusión

21.10 hs | Fernando Guilla

21.30 hs | Franco Zárate

Jueves 8 de octubre

Auditorio 1

11 hs |Sonidos y líricas de la tierra, con Aldo Luna.

16.30 hs | Dúo Jana.

18.30 hs | Catamarcanas

Escenario Pérgola

19 hs | Festival Brea | Ya vas a ver

19.30 hs | Festival Brea | Dúo Carrizo Saavedra

20 hs | Festival Brea | Vane Martínez

21 hs | Ballet Amanecer Norteño | Fer Fernández | Mariángeles | La Triada

Viernes 9 de octubre

Auditorio 1

16.30 hs | Rafa Toledo

17 hs | Las Milonguitas

18 hs |Tango Norteño, con Noelia "Negracha" Díaz

Escenario Pérgola

19 hs — Festival Brea | Fran Santillán.

19.30 hs — Festival Brea | Brujas del Valle.

20 hs — Festival Brea | La NN.

20.30 hs — Dios sabrá | El Menjunje - Bujaldón & Peludero | Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas | Folk4.

Sábado 10 de octubre

Auditorio 1

17.30 hs | Jorge Luis Reales.

20 hs |Teresa Parodi | Hasta que amanezca

Escenario Pérgola

18 hs | Tito Giam

18.30 hs | Embrujo

19 hs | Federico Miranda

19.30 hs |Kaly Barrionuevo

Domingo 11 de octubre

Auditorio 1

16 hs | Remembranza Tango

16.30 hs | Neitors

17.30 hs | Caudillas. Show poético musical, con Pía Cabral, Natalia Torres Sosa y Laura Álamo

18 hs | María Paula Godoy y Juan Martín Angera

21 hs | Fabiana Cantilo show trío

Escenario Pérgola

18 hs | Nacho Andrada

18.30 hs |Flor de Lima

19 hs | Milba Cerrizuela

19.30 hs | Guadalupe Carrizo

20 hs | Alico Espilocín

La 18° Feria del Libro de Catamarca se realizará del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, con entrada libre y gratuita.