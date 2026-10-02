La música también será protagonista en la 18° Feria del Libro de Catamarca

La oferta cultural de la provincia se alista para desplegar una propuesta artística integral que trascenderá los límites de las publicaciones en papel. Del 7 al 11 de octubre, la 18° Feria del Libro de Catamarca sumará una destacada y nutrida programación musical con el objetivo de acompañar las distintas jornadas de este masivo encuentro.
La iniciativa reunirá sobre las tablas a artistas solistas, agrupaciones de trayectoria, ballets y diversas propuestas representativas de múltiples géneros y formatos. Las alternativas musicales se llevarán a cabo en las instalaciones del Predio Ferial Catamarca con la ventaja añadida de contar con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.
Los espectáculos en vivo y las intervenciones dancísticas se concentrarán estratégicamente en dos recintos principales dentro de la estructura ferial: el Auditorio 1, considerado uno de los escenarios centrales de la muestra y ubicado específicamente en el Pabellón Peregrina Zárate, y el escenario Pérgola, espacio que concentrará buena parte de las puestas musicales de cada tarde y noche.
La grilla temática abarcará expresiones del folklore, el tango, la música popular, las propuestas de fusión, los espectáculos de impronta poético-musical y las presentaciones de destacados artistas catamarqueños. Asimismo, la nómina de talentos de trascendencia nacional que llevarán su arte al evento estará encabezada por Teresa Parodi, cuya presentación está agendada para el sábado 10 a las 20 hs, y por Fabiana Cantilo, quien arribará el domingo 11 a las 21 hs con un recital en formato de trío.
Miércoles 7 de octubre
Auditorio 1
17.30 hs | Belén Parma
Escenario Pérgola
19 hs | Festival Brea | Celina Galera y Alejandro Acosta
19.30 hs | Festival Brea | María Paula Godoy y Juan Martín Angera
20.30 hs | Ballet Alma de Horizonte
20.50 hs | Llamón Fusión
21.10 hs | Fernando Guilla
21.30 hs | Franco Zárate
Jueves 8 de octubre
Auditorio 1
11 hs |Sonidos y líricas de la tierra, con Aldo Luna.
16.30 hs | Dúo Jana.
18.30 hs | Catamarcanas
Escenario Pérgola
19 hs | Festival Brea | Ya vas a ver
19.30 hs | Festival Brea | Dúo Carrizo Saavedra
20 hs | Festival Brea | Vane Martínez
21 hs | Ballet Amanecer Norteño | Fer Fernández | Mariángeles | La Triada
Viernes 9 de octubre
Auditorio 1
16.30 hs | Rafa Toledo
17 hs | Las Milonguitas
18 hs |Tango Norteño, con Noelia "Negracha" Díaz
Escenario Pérgola
19 hs — Festival Brea | Fran Santillán.
19.30 hs — Festival Brea | Brujas del Valle.
20 hs — Festival Brea | La NN.
20.30 hs — Dios sabrá | El Menjunje - Bujaldón & Peludero | Academia de Danzas Folklóricas Semblanzas | Folk4.
Sábado 10 de octubre
Auditorio 1
17.30 hs | Jorge Luis Reales.
20 hs |Teresa Parodi | Hasta que amanezca
Escenario Pérgola
18 hs | Tito Giam
18.30 hs | Embrujo
19 hs | Federico Miranda
19.30 hs |Kaly Barrionuevo
Domingo 11 de octubre
Auditorio 1
16 hs | Remembranza Tango
16.30 hs | Neitors
17.30 hs | Caudillas. Show poético musical, con Pía Cabral, Natalia Torres Sosa y Laura Álamo
18 hs | María Paula Godoy y Juan Martín Angera
21 hs | Fabiana Cantilo show trío
Escenario Pérgola
18 hs | Nacho Andrada
18.30 hs |Flor de Lima
19 hs | Milba Cerrizuela
19.30 hs | Guadalupe Carrizo
20 hs | Alico Espilocín
La 18° Feria del Libro de Catamarca se realizará del 7 al 11 de octubre en el Predio Ferial Catamarca, con entrada libre y gratuita.