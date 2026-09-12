OSEP informó que su delegación de Buenos Aires atenderá de manera virtual durante una semana

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) informó que su delegación de Buenos Aires permanecerá cerrada durante una semana, debido a trabajos de mantenimiento edilicio que se realizarán en el edificio de la Casa de Catamarca en Buenos Aires.

La medida comenzará este lunes 14 y, durante el período de cierre, la atención se realizará únicamente a través de canales virtuales y telefónicos.

Canales de atención

Para la autorización de estudios, los afiliados deberán comunicarse a través del correo electrónico:

[email protected]

Para consultas de hotelería, está disponible:

[email protected]

En caso de urgencias, OSEP habilitó los siguientes contactos:

Auditoría médica: 3834 609357, únicamente mediante llamadas.

Hotelería y consultas administrativas: 011 32553310.

Desde el organismo indicaron que, una vez finalizados los trabajos de mantenimiento, la delegación retomará la atención presencial en sus horarios habituales.