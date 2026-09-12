Patrimonio que se conecta: museos, comunidad y nuevas herramientas para contar Catamarca

La segunda jornada del XVIII Encuentro Nacional del Comité de Educación y Acción Cultural (CECA Argentina) y del XII Encuentro en Formación de Educadores de Museos reunió este viernes a profesionales y estudiantes de museos de distintas provincias argentinas y países de Sudamérica, en una amplia programación de charlas, presentaciones y talleres. En ese marco, integrantes de la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos y de sus museos dependientes compartieron distintas experiencias de trabajo vinculadas con la conservación, la educación y la activación del patrimonio.

Entre las propuestas presentadas se destacó la conferencia "Conjugando y compartiendo patrimonios en código abierto a través del videojuego Guardianes de las coplas", a cargo de Gabriela Granizo, del Museo Histórico Provincial; Gabriela Brouwer, del Museo de Bellas Artes Laureano Brizuela; y Ángela Cervellera de Wikimedia Argentina. La experiencia, desarrollada junto a especialistas en videojuegos y la organización vinculada al conocimiento abierto, propone acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones mediante una aventura en 2D inspirada en las coplas recopiladas por Juan Alfonso Carrizo, los paisajes y las obras de artistas catamarqueños. El videojuego articula entretenimiento y educación, al tiempo que permite acceder a fuentes, imágenes y objetos patrimoniales digitalizados.

También se presentó "Museos a través de Wikimedia Commons y el proyecto MIL ICOM (Memoria e Identidad Local). El Museo de la Fiesta del Poncho", con la participación de Cervellera y Granizo. La exposición recuperó la experiencia de digitalización y carga de fotografías vinculadas a la Fiesta Nacional del Poncho en Wikimedia Commons, un repositorio multimedia de acceso abierto. Más que construir un archivo institucional, la propuesta busca incorporar las voces y recuerdos de la comunidad, entendiendo que las fotografías familiares, las historias personales y las imágenes actuales también forman parte de la memoria colectiva y pueden convertirse en los documentos del futuro.

Por su parte, Granizo integró una mesa de articulación entre museos y comunidad donde compartió la experiencia "Cruces interdisciplinares en la gestión y educación patrimonial. Los cuadros coloniales de la calle Joaquín Acuña de Villa Dolores". El proyecto reúne investigación, conservación, memoria oral y participación comunitaria para recuperar un conjunto de pinturas coloniales vinculadas a la historia de Villa Dolores. El trabajo involucra a especialistas, instituciones educativas, profesionales de distintas disciplinas y vecinos, demostrando que la preservación patrimonial requiere múltiples miradas y que la investigación puede convertirse, a su vez, en una herramienta para activar y fortalecer los vínculos de una comunidad con su patrimonio.

Como parte de las actividades en las que participó la Dirección Provincial de Patrimonio y Museos, los asistentes también realizaron una nueva edición de "Pasos con Historia", recorrido guiado por el profesor Carlos Carabajal. A través de la Plaza 25 de Mayo y edificios emblemáticos del casco histórico, los participantes conocieron historias y anécdotas vinculadas a la Casa Histórica de Gobierno —hoy CATA—, la calle República, el antiguo Cabildo, la casa del exgobernador Octaviano Navarro y la Catedral, entre otros sitios.

Estas propuestas formaron parte de la diversa programación de la segunda jornada del Encuentro, que continúa este sábado 12 de septiembre con nuevas charlas, presentaciones y talleres en sus tres sedes: el Museo Casa Caravati, el Museo Virgen del Valle y el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA).