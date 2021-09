''La pandemia no terminará en un país hasta que no finalice en el mundo y eso será en 2022''

La doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica residente en el Reino Unido y una de las especialistas más prestigiosas en su área, se refirió al escenario actual que muestra la pandemia de coronavirus, tanto en la Argentina como en distintos países del mundo.

La profesional también sostuvo cuándo los diferentes países comenzarán a dejar atrás la pandemia que desde marzo del año pasado mantuvo en vilo a los sistemas sanitarios y económicos de los distintos países.

En esta nota habló sobre la variante delta y señaló cuál fue el comportamiento en los distintos países y, además, destacó las medidas adoptadas por el Gobierno argentino en esta última semana y que entrarán en vigencia a partir del 1 de octubre.

¿Por qué la variante delta no llegó a tener transmisión comunitaria en el país como sí sucedió en otras naciones?

La variante delta no llegó aún a tener transmisión comunitaria en toda América Latina. Está aumentando en paises como Brasil. Es importante señalar que esta variante surgió alrededor de diciembre de 2020 y llegó a Europa en abril de 2021 e hizo eclosión en el Reino Unido en junio. Es decir que ojo, a la Argentina llegó en junio y el hecho que todavía no hizo eclosión no quiere decir que no la vaya a hacer.

¿Puede presentarse a partir de la apertura del ingreso de turistas de diferentes países que se concretará pronto?

Puede presentarse a partir de la apertura, pero es importante que las personas tengan las dos dosis de la vacuna, un certificado de PCR antes y tienen que tener PCR también a los dos días de llegar o a los 3 días de llegar, eso es fundamental. Pero, obviamente el riesgo es que si vienen de países donde hay muchos casos delta, como por ejemplo en Brasil, es un riesgo.

El Gobierno liberó el uso de barbijo en espacios abiertos y lo conserva en espacios cerrados, ¿qué opinión le merece?

Me parece bien que se libere el uso de barbijos en espacios abiertos cuando las personas están aisladas, individuales, paseando con su familia y no en aglomeraciones y está bien que siga el barbijo en los espacios cerrados. El barbijo protege muchísimo sobre todo el barbijo quirúrgico, hasta un 67% los contagios.

¿Cuál estima que será el escenario que tendremos en esta primavera- verano en el país?

Si siguen las cosas así, la Argentina va a tener un verano agradable con pocos casos, pero no hay que olvidar que Europa es el espejo y que en el verano europeo tuvimos en el Reino Unido 68.000 casos diarios. La manera de contrarrestar esto es haciendo vacunación, vacunando a los adultos, los chicos de más de 16 años con dos dosis, a los chicos de 12 años para arriba con comorbilidades

¿Hay países que ya pueden decir que dejaron atrás la pandemia?

La pandemia no quedó atrás en ningún país, si hay países que tienen menos casos y la están controlando mejor como Australia o Israel pero estos mismos países tienen brotes que deben ser controlados y la pandemia no terminará en un país hasta que no haya terminado en el mundo y esto sucederá a fines de 2022.

''La flexibilización va a durar tanto como dure nuestra responsabilidad y nos cuidemos''

Consultada sobre los riesgos de las nuevas aperturas que autorizará el Gobierno nacional desde la semana próxima, dijo que "en este momento está bien que se flexibilice. Está bajando el número de casos, la tasa de ocupación de terapia intensiva está en un 41,6% este sábado (ayer). Los casos son bajos, aunque son más porque se hacen pocos testeos. Pero está bien que haya un poco de flexibilización y el mensaje tiene que ser que la flexibilización va a durar tanto como dure nuestra responsabilidad, si somos responsables y nos cuidamos, seguramente vamos a poder continuar con medidas de flexibilización". (Fuente El Liberal)