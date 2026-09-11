La Plaza 25 de Mayo recibe al Rap y Básquet con talento catamarqueño

Este viernes, a partir de las 18:00 horas, la Plaza 25 de Mayo será escenario de una nueva fecha de Rap y Básquet, una propuesta libre y gratuita impulsada por la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso.

La iniciativa propone llevar al espacio público una combinación de actividades deportivas y expresiones propias de la cultura urbana, con el objetivo de generar un punto de encuentro para jóvenes y familias de la Capital. La jornada está planteada como una alternativa de recreación y contención, integrando competencias deportivas al aire libre con manifestaciones artísticas y musicales. De esta manera, la plaza central de la ciudad se convertirá durante la tarde en un espacio dinámico, participativo y vinculado directamente con el talento local.

La propuesta apunta especialmente a brindar un ámbito donde las y los jóvenes puedan participar, mostrar sus capacidades y compartir junto a deportistas, artistas y vecinos.

Básquet 3x3 y las clásicas competencias

Uno de los principales atractivos de la jornada serán las ya clásicas competencias de Básquet 3x3, una modalidad que formará parte nuevamente de la programación.

Las actividades deportivas se desarrollarán al aire libre y estarán integradas a una propuesta más amplia que también contempla música y expresiones artísticas. El objetivo es que el deporte comparta protagonismo con la cultura urbana dentro de un mismo espacio. La jornada permitirá así reunir a jóvenes deportistas y aficionados en torno a una actividad participativa, incorporando el básquet como uno de los ejes de una convocatoria que busca generar movimiento y encuentro en la Plaza 25 de Mayo.

Freestyle, música en vivo y talento local

El otro gran componente de la propuesta estará dado por las esperadas batallas de Freestyle, que reunirán a exponentes del talento urbano local.

Las competencias de rap forman parte de una programación que busca poner en primer plano las expresiones de la cultura urbana y ofrecer un escenario para que los jóvenes puedan desarrollar y mostrar sus capacidades. A lo largo de la tarde también habrá música en vivo y diversas actividades destinadas a potenciar el talento joven local. La combinación de estas expresiones con las competencias deportivas permitirá construir una jornada que tendrá diferentes propuestas para quienes se acerquen a la plaza.

El evento, de este modo, no estará limitado a una única disciplina, sino que integrará deporte, rap, freestyle y música en un mismo espacio público.

La iniciativa pone el foco en las capacidades de los jóvenes de la ciudad y en la posibilidad de generar ámbitos donde puedan encontrarse, participar y expresarse a través de distintas disciplinas.

Una convocatoria abierta a jóvenes y familias

Desde la organización se realizó una invitación a las y los jóvenes, deportistas y vecinos de la ciudad para acercarse durante la tarde a la plaza central.

La convocatoria propone disfrutar y compartir un espacio caracterizado por el dinamismo, la participación y la presencia del talento catamarqueño. El carácter libre y gratuito de la actividad permite que la jornada esté abierta a quienes quieran participar de las propuestas o simplemente acercarse para acompañar las competencias, disfrutar de la música y compartir el encuentro.

La Plaza 25 de Mayo será así el punto de concentración de una propuesta que busca reunir a diferentes sectores de la comunidad alrededor del deporte y la cultura urbana.