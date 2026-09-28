La Plaza Los Ceibos se llenó de música con el festival Vicegobernación Activa Primavera

En el marco de los festejos por el mes de las juventudes y la llegada de la primavera, la Vicegobernación, conducida por Rubén Dusso, llevó adelante el Festival "Vicegobernación Activa Primavera" en la Plaza Los Ceibos de la Capital.

La propuesta reunió a un gran marco de público, con la participación de familias y jóvenes que se acercaron al espacio para compartir una jornada al aire libre. La actividad combinó distintas propuestas pensadas para acompañar los festejos, entre ellas música en vivo, sorteos y actividades al aire libre.

El encuentro tuvo como uno de sus ejes centrales la generación de un espacio comunitario vinculado con la cultura y la música local. A través de la programación, la jornada permitió reunir a distintas generaciones en torno a una propuesta de celebración de la primavera y de las juventudes.

La actividad contó además con la presencia y el acompañamiento de autoridades del Senado, quienes participaron de las distintas instancias desarrolladas durante el festival.

Autoridades acompañaron la propuesta

Entre las autoridades presentes se encontraban el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo; la subsecretaria Administrativa, Alina Chaile; el coordinador de Cultura de la Vicegobernación, Agustín Isasmendi; la directora de Calidad Humana, Susana Murúa; y la directora de Desarrollo Social, Gabriela Moreno.

La presencia de representantes de distintas áreas del Senado acompañó una jornada que tuvo como protagonistas a las familias, jóvenes y artistas que participaron de las actividades previstas en la Plaza Los Ceibos.

En ese marco, el festival no se limitó a una programación musical, sino que también incorporó una instancia destinada al reconocimiento del talento local y a la promoción de iniciativas relacionadas con la producción cultural de artistas de la provincia.

Reconocimiento a artistas

Uno de los momentos destacados de la tarde fue la entrega formal de material discográfico a las y los artistas Rubén Melnik, Claudia Lobos, Mateo Sosa, Fede Pacheco y Julio Maidana.

Los artistas concretaron el registro de sus obras musicales en el Estudio de Grabación de la Vicegobernación, una instancia vinculada con el acompañamiento a la producción artística y musical local. Durante la misma jornada también se otorgaron reconocimientos especiales a las y los músicos Fede Pacheco, Dalma Robles y Nacho Andrada, por su valiosa participación en el ciclo audiovisual "Nuestras Voces".

De esta manera, el festival incorporó un espacio específico para destacar el trabajo de artistas que participaron de las iniciativas impulsadas desde la Vicegobernación, poniendo el foco en la producción y difusión de expresiones musicales de Catamarca.

Los principales reconocimientos y acciones desarrolladas fueron:

Entrega de material discográfico a Rubén Melnik, Claudia Lobos, Mateo Sosa, Fede Pacheco y Julio Maidana.

a Rubén Melnik, Claudia Lobos, Mateo Sosa, Fede Pacheco y Julio Maidana. Registro de obras musicales realizado en el Estudio de Grabación de la Vicegobernación.

realizado en el Estudio de Grabación de la Vicegobernación. Reconocimientos especiales para Fede Pacheco, Dalma Robles y Nacho Andrada.

para Fede Pacheco, Dalma Robles y Nacho Andrada. Distinciones vinculadas con la participación en el ciclo audiovisual "Nuestras Voces".

Estudio de Grabación

Durante la entrega de los discos, el subsecretario de Coordinación y Técnica, Julio Macedo, destacó el trabajo sostenido que se desarrolla desde este espacio de la Vicegobernación.

Macedo señaló que constituye un orgullo observar cómo se consolida el espacio público impulsado por la Vicegobernación y remarcó que, bajo la gestión del vicegobernador Rubén Dusso, ya pasaron más de 250 artistas de toda la provincia para registrar sus obras. El funcionario puso además en valor que este registro se realiza de manera libre y gratuita, y sostuvo el compromiso de continuar con el acompañamiento a los artistas catamarqueños y con el aporte a la cultura.

En ese sentido, la actividad desarrollada en la Plaza Los Ceibos se vinculó con una política de acompañamiento que contempla tanto la posibilidad de registrar obras musicales como el reconocimiento a quienes participan de propuestas culturales y audiovisuales.

Artistas de distintos estilos

La celebración tuvo su cierre con una programación de actuaciones en vivo que reunió a artistas y referentes de distintas expresiones de la escena musical local.

La jornada fue coronada con las presentaciones de Cololo Macedo, Dalma Robles, Fede Pacheco, Nacho Andrada, Laura Coronel, Borderline y Mack. A ellos se sumaron referentes de la escena urbana, entre ellos Fantom, Neoz, Jona Vega y Scottie P, quienes completaron la propuesta musical prevista para el festival.

La diversidad de artistas convocados permitió cerrar la jornada con una programación que puso nuevamente el foco en la producción musical local y en la participación de jóvenes y familias.