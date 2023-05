La renuncia de Acevedo a la Maternidad fue aceptada, pero los trabajadores seguirán manifestándose

Luego de las manifestaciones de este martes protagonizadas por personal de salud de la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, en apoyo al renunciado Dr. Marcelo Acevedo, se conoció que las mismas van a continuar. Esto, no solo a pesar que el propio exdirector pidió “aceptar la decisión de las autoridades” sino también que tras el encuentro con el ministro de Gobierno, la salida del abogado está más que confirmada. La última palabra en este inesperado conflicto vino de parte de Juan Cruz Miranda, con quien Acevedo se reunió el mismo martes al mediodía.

En el medio, estando ratificada la salida, los trabajadores y profesionales están a la espera de la llegada de los nuevos directores, lo que genera un nuevo posible conflicto. Esto porque la mayoría del personal sigue reclamando la continuidad del exdirector y el resto de los trabajadores, apuntados por los otros como responsables de la renuncia, van a sostener y propiciar el regreso de las cuestionadas guardias.

De parte del titular de la cartera de Gobierno, la persona de Acevedo es alabada tanto como su gestión, marcando diferencia con la postura del Ministerio de Salud, que en palabras de la misma ministra Ávila, se había llegado a un punto “irreconciliable”. En tanto, en declaraciones a la prensa Juan Cruz Miranda consideró que "el Dr. Acevedo es un profesional íntegro, honesto y eficiente. Ha tenido una excelente gestión en la Maternidad, porque nosotros estamos en contacto con los trabajadores que allí desempeñan sus tareas”.

No conforme con eso, el funcionario dijo que a pesar de esto, el abogado acusó no “no estar cómodo porque tuvo un entredicho con un grupo de médicos y tiene la decisión personal de no trabajar bajo esas circunstancias". De esta manera se confirma lo dicho por el propio Acevedo el día que el conflicto estalló y el mismo relató que tuvo agresiones, siendo una de estas relacionadas a la situación de su hijo fallecido.

Para pesar del personal que lo apoya, y que adelantó a La Unión, que este jueves va a analizar la forma de mantener el apoyo al saliente directivo, en Gobierno ya analizan el lugar que le van a dar a Acevedo. "Es un recurso humano que no se puede perder y vamos a tratar de darle una nueva función”, dijo Miranda.

Marcha de antorchas

En la noche del martes, personal de Salud de la Maternidad Provincial 25 de Mayo marchó acompañada por ATE Salud visibilizando de esta manera su apoyo al dimitente director y sosteniendo lo dicho previamente sobre que “el 90% del personal está de acuerdo con la gestión".

La movilización, tal como se había anunciado, se realizó en las inmediaciones del centro asistencial.

Cabe recordar que la dimisión del funcionario obedeció al malestar generado en un sector de los profesionales médicos por la iniciativa de fijar una redistribución equitativa de las guardias. La enfermera no dudó en señalar a quienes están en contra de los cambios que propició el directivo durante su gestión y dijo: “el 90% del personal está de acuerdo y solo un grupo de cinco o seis médicos son los que se oponen. Por eso nosotros no podemos dejarlo caer. Él es una persona correcta y que vino a trabajar como se debe”.