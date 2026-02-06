La tormenta afectó el sistema eléctrico en el Valle Central

EC SAPEM informó que la fuerte tormenta caída sobre el Valle Central afectó líneas de media y baja tensión en distintos puntos del centro de la Capital.

Desde la empresa señalaron que personal técnico y operarios se encuentran trabajando para la reparación de los daños y la restitución del servicio "a la brevedad".

Sin embargo, la situación vuelve a generar malestar entre los usuarios, que reclaman la fragilidad del sistema eléctrico frente a fenómenos climáticos recurrentes. Vecinos expresaron su enojo por los cortes reiterados, sobre todo en un contexto donde el costo de los servicios básicos como la luz y el agua no deja de aumentar.

La sensación generalizada es que, pese a pagar tarifas cada vez más altas, la calidad del servicio no mejora, lo que profundiza la percepción de pérdida del poder adquisitivo y una inflación que se siente aún más fuerte en el bolsillo a través de los servicios esenciales.

Mientras tanto, se espera que el servicio sea restablecido en las zonas afectadas, aunque persiste el reclamo por inversiones estructurales que eviten que cada tormenta vuelva a dejar a cientos de familias sin suministro eléctrico.