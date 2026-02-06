Por lluvia y visibilidad reducida, transitar con precaución en la Cuesta del Totoral

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 38, especialmente en el tramo de la Cuesta del Totoral, debido a la visibilidad reducida por niebla y lluvia.

Además, se registran sectores con agua acumulada sobre la calzada a lo largo de toda la ruta, entre el límite con La Rioja y el límite con Tucumán, lo que incrementa el riesgo para los conductores.

Desde el organismo recomiendan reducir la velocidad al menos un 40% para evitar el efecto de hidroplaneo o aquaplaning, evitar maniobras de sobrepaso y circular con luces bajas encendidas.