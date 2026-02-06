  • Dólar
Por lluvia y visibilidad reducida, transitar con precaución en la Cuesta del Totoral

6 Febrero de 2026 09.51

Vialidad Nacional informó que se debe transitar con suma precaución por Ruta Nacional 38, especialmente en el tramo de la Cuesta del Totoral, debido a la visibilidad reducida por niebla y lluvia.

Además, se registran sectores con agua acumulada sobre la calzada a lo largo de toda la ruta, entre el límite con La Rioja y el límite con Tucumán, lo que incrementa el riesgo para los conductores.

Desde el organismo recomiendan reducir la velocidad al menos un 40% para evitar el efecto de hidroplaneo o aquaplaning, evitar maniobras de sobrepaso y circular con luces bajas encendidas.

