La UNCa confirmó que aún no volverán las clases presenciales y hay apoyo estudiantil

El pasado viernes, mediante Boletín Oficial Electrónico de la República Argentina, se comunicó la decisión administrativa del retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades del país. La medida establece la posibilidad del regreso a las actividades presenciales en las universidades e institutos universitarios, bajo el estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en el protocolo marco, aprobado por la Resolución del Ministerio de Educación de la Nación N° 1084 del 8 de agosto de 2020.

Desde la Universidad Nacional de Catamarca se aclaró que la Decisión Administrativa 1995/2020 no implica la vuelta inmediata a las aulas. La Casa de Altos Estudios señaló que la ejecución de la disposición nacional queda supeditada a la autoridad sanitaria provincial, además de dar cumplimiento con los procedimientos establecidos en los lineamientos generales de la resolución pertinente.

En este sentido, precisaron que ante esta situación, y “en acuerdo unánime con las decanas y decanos de las unidades académicas, la Universidad Nacional de Catamarca seguirá desarrollando el proceso de continuidad pedagógica a través de entornos virtuales, en principio, hasta la culminación del presente año académico”.

Asimismo, la institución destacó “el trabajo diario de la comunidad universitaria en estos tiempos de alta complejidad para toda la humanidad, a fin de dar cumplimiento a su misión con responsabilidad social. Esto implica el firme compromiso del resguardo de todos, bajo el cumplimiento de las normas respectivas y la preparación de todo lo atinente al retorno gradual de las actividades académicas presenciales”.



Apoyo estudiantil

En tanto, el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Consejero directivo del claustro estudiantil, William Herrera, se manifestó a favor de esta resolución, refiriendo que aunque es necesario para el alumno el regreso a las aulas, este “no sería el momento propicio para hacerlo”. Consultado, el estudiante comentó: “Lo óptimo sería no volver a la presencialidad. Ahora, más allá del decreto del presidente, recién estamos llegando al pico de los contagios en Catamarca y entendemos que no sería el momento propicio para hacerlo”. Reconocieron que esta postura, que se iguala a la emitida por el Rectorado, fue ampliamente debatida por los estudiantes que conforman el Centro, por cuanto “la vuelta a las aulas le permitiría a más estudiantes poder seguir cursando su carrera y poder seguir con normalidad su trayecto formativo, pero creemos que no es el momento propicio por la situación epidemiológica de la provincia”.

Humanidades es la Facultad con más alumnos y carreras de la universidad de nuestra provincia. Esto generó que ante el crecimiento de la matrícula, se generen nuevos espacios para el dictado de clase, los que vendrán a solucionar en el 2021, una mejor disposición para que el alumno pueda cumplir no solo con la asistencia, sino con las disposiciones sanitarias. Herrera comentó que el Centro de Estudiantes ya formuló a la Universidad y al rector un informe de obras sobre estas aulas que se están construyendo. Este paso vendrá a sumar para que el alumnado, el año próximo, mejore las condiciones en la presencialidad tras lo que está dejando la pandemia y la cuarentena en el presente año lectivo.

Apoyo para el acceso a la virtualidad

Un punto de debate a lo largo de la cuarentena fue el acceso a Internet y la posibilidad que esto generó en cuanto al normal cursado de clases. Williams señaló que la virtualidad, en cuanto a la infraestructura tecnológica, imposibilitó a muchos estudiantes continuar su trayecto formativo.

Para solucionar este problema, desde el inicio de la cuarentena, los estudiantes que conforman el Centro de Estudiantes buscaron las formas para generar una mayor accesibilidad tecnológica.

Entendieron que esta nueva instancia de formación iba a tener complicaciones y, para poder comenzar a subsanarla, solicitaron al Rectorado la implementación de becas de conectividad.

La solicitud tuvo como referencia una encuesta, por la que se pretendía tener claridad sobre la situación de los estudiantes, porque ya se avizoraba que la situación socio-económica no iba a ser buena. La respuesta se materializó con 600 becas, consistentes en un chip con gigas que se entrega al estudiante y que tiene validez por un año.