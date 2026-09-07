Una fuerte helada registrada durante la madrugada de este lunes provocó daños en distintos viñedos de Fiambalá, donde los brotes de los parrales resultaron afectados por las bajas temperaturas.

El fenómeno climático generó preocupación entre los productores de la zona, debido al impacto que podría tener sobre las plantaciones en esta etapa del ciclo productivo.

Gustavo Marcial, integrante de la Secretaría de Producción Municipal, se refirió a la situación en diálogo con FM Tabaruco y confirmó que, de acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas, los daños serían totales en los sectores afectados.

La fuerte helada afectó viñedos en Fiambalá: realizan un relevamiento de los daños

Comenzó el relevamiento

Ante la situación, desde el municipio se inició un relevamiento de las fincas afectadas para determinar con mayor precisión la magnitud de los daños ocasionados por la helada.

El trabajo permitirá identificar los sectores alcanzados por las bajas temperaturas y establecer el impacto sobre los viñedos de Fiambalá.

Las evaluaciones continuarán durante las próximas horas para contar con un panorama completo de las pérdidas provocadas por el fenómeno meteorológico.