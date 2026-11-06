La UNCA fortalece su vínculo con la Universidad de La Rioja con acciones formativas y becas

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) recibió en su Rectorado al Dr. Manuel Herrera Gómez, director Académico Global de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España, quien llegó acompañado por la Lic. Aldana Rodríguez, directora de Relaciones Internacionales de UNIR en Argentina. Durante la visita, ambos mantuvieron una reunión con el rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano, la secretaria de Relaciones Internacionales de la institución, Dra. Viviana Quiroga, y otras autoridades universitarias.

El encuentro estuvo vinculado con el convenio que ambas universidades firmaron oportunamente y con las acciones que se vienen desarrollando a partir de ese acuerdo. La visita permitió poner en consideración el alcance de las actividades formativas que ya se encuentran en marcha y difundir nuevas oportunidades de capacitación y acceso a estudios de posgrado.

Herrera Gómez explicó que el motivo de su presencia en la Universidad Nacional de Catamarca está directamente relacionado con el instrumento de cooperación suscripto entre las instituciones. En ese sentido, destacó que el convenio no quedó solamente en una formalidad, sino que permitió implementar iniciativas concretas de las que actualmente se benefician profesores y funcionarios de la universidad catamarqueña.

"Esto no ha sido letra muerta, sino un instrumento para implementar un conjunto de acciones formativas de las cuales se están beneficiando profesores y funcionarios de esta Universidad", expresó el académico español.

Capacitaciones gratuitas en distintas áreas

Uno de los aspectos destacados del convenio es la posibilidad de acceder a capacitaciones completamente gratuitas, destinadas a fortalecer la formación de integrantes de la UNCA. Según indicó Herrera Gómez, los intercambios entre ambas instituciones se materializan en propuestas que abarcan diferentes campos del conocimiento y de la gestión académica.

Entre las materias que se encuentran contempladas en estas actividades formativas se destacan:

Inteligencia Artificial.

Liderazgo y Gestión de Equipos.

Evaluación y Acreditación de la Calidad.

Cultura Internacional de la Investigación.

Educación Inclusiva.

Ciberseguridad.

La variedad de temáticas comprende áreas vinculadas con la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de capacidades de conducción y organización, los procesos de evaluación institucional, la investigación, la inclusión educativa y la seguridad digital.

Estas capacitaciones forman parte de las acciones que se implementan a partir del acuerdo entre la UNCA y la UNIR. De acuerdo con lo señalado por el director Académico Global de Relaciones Internacionales de la universidad española, los beneficiarios de estas propuestas son profesores y funcionarios de la institución catamarqueña.

La continuidad de estas actividades se enmarca en el objetivo de aprovechar el convenio como una herramienta de cooperación académica, con acciones concretas que permitan ampliar las instancias de formación y fortalecer el intercambio entre ambas universidades.

Becas Alianza

Durante la visita, Herrera Gómez también señaló que uno de los objetivos de la agenda es difundir las Becas Alianza, una propuesta a la que pueden acceder profesores y familiares de primer y segundo grado.

El beneficio contempla una beca del 70% en más de 280 maestrías ofrecidas por la Universidad Internacional de La Rioja. La iniciativa fue presentada como una nueva posibilidad de acceso a estudios de posgrado para integrantes de la comunidad vinculada con la Universidad Nacional de Catamarca.

"Parte del objetivo de la visita es la difusión de las Becas Alianza, a las que pueden acceder todo profesor y familiares de primer y segundo grado, quienes pueden obtener una beca del 70% de las más de 280 maestrías que tenemos", afirmó Herrera Gómez.

La difusión de este programa se suma a las capacitaciones gratuitas que ya se desarrollan en el marco del convenio. De esta manera, la visita también tuvo como propósito acercar información sobre las oportunidades de formación de posgrado disponibles a través de la universidad española.

El alcance de las becas comprende a los profesores y a sus familiares de primer y segundo grado, según lo indicado por el académico. El porcentaje de cobertura y la cantidad de maestrías incluidas constituyen los datos centrales de la propuesta presentada durante el encuentro.

Un nuevo paquete de cursos para egresados

En el marco de las acciones que lleva adelante la UNIR, Herrera Gómez informó además que se encuentran implementando un nuevo paquete de cursos para egresados.

La iniciativa se suma a las actividades formativas gratuitas y al programa de Becas Alianza, ampliando las propuestas mencionadas durante la visita a la UNCA. Aunque no se detallaron las temáticas ni las características específicas de estos nuevos cursos, el académico indicó que su implementación forma parte de las acciones que se están desarrollando.

La propuesta para egresados se incorpora así a una agenda que contempla diferentes alternativas de formación: capacitaciones en áreas específicas para profesores y funcionarios, posibilidades de acceso a más de 280 maestrías mediante becas del 70% y un nuevo conjunto de cursos dirigido a quienes ya finalizaron sus estudios.