Meta se sumó al diálogo por la adicción a las redes sociales tras el reclamo de Catamarca

La empresa Meta se sentó a dialogar el martes 3 de noviembre, en la Ciudad de Buenos Aires, durante un encuentro convocado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación. La reunión se concretó a partir de un requerimiento de la Defensoría del Pueblo de Catamarca, luego de la intimación realizada por el defensor Dalmacio Mera, en el marco de las acciones impulsadas para proteger a las personas usuarias de redes sociales frente a mecanismos que el organismo considera adictivos.

La participación de la compañía representó un paso dentro de las gestiones que lleva adelante la Defensoría catamarqueña. Durante el encuentro, Meta manifestó su disposición a analizar las medidas que se planteen para la protección de los usuarios y expresó su compromiso con el trabajo conjunto.

La discusión estuvo centrada en la necesidad de abordar las afectaciones vinculadas al uso de las redes sociales y en la posibilidad de establecer acciones y regulaciones que alcancen al conjunto de las plataformas digitales. Los presentes destacaron, además, que las demás empresas del sector también deberían incorporarse al diálogo.

Participantes y compromiso de la compañía

Por la Defensoría del Pueblo de Catamarca estuvo presente el defensor Dalmacio Mera. Meta estuvo representada por Tomás Kroyer, integrante del área de políticas públicas de la compañía.

También participaron el titular de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación y su gabinete; Javier Wajntraub, abogado especialista en derecho del consumidor de la Universidad de Buenos Aires (UBA); el doctor Fernando Tomedo, en representación de la Universidad Austral; y representantes de asociaciones civiles.

En el encuentro, Meta planteó que está dispuesta a analizar las medidas que se reclamen para proteger a los usuarios y se comprometió a desarrollar un trabajo conjunto. Sin embargo, la empresa aclaró que las definiciones de esa naturaleza se toman en Meta Inc., con sede en Estados Unidos.

Según lo expresado por la compañía, en ese ámbito se está trabajando en rediseños destinados a proteger a niñas, niños y adolescentes. La disposición manifestada durante la reunión quedó vinculada a la posibilidad de evaluar medidas que se propongan en el marco de las acciones colectivas.

Una mesa de trabajo para elaborar propuestas y recomendaciones

Durante la reunión se propuso conformar una mesa de trabajo que permita analizar acciones y posibles regulaciones aplicables a todas las plataformas. La iniciativa apunta a reunir los aportes de los organismos públicos, especialistas, organizaciones y demás actores presentes, con el objetivo de elaborar un proyecto colectivo que contemple las distintas afectaciones que pueden generar las redes sociales.

El planteo también contempla formular pedidos y recomendaciones a las empresas mientras el Congreso de la Nación avanza hacia la aprobación de una ley.

La necesidad de que las medidas tengan alcance general fue uno de los puntos destacados por los participantes. En ese sentido, varios de ellos señalaron la importancia de que las demás plataformas se sumen al proceso de diálogo y trabajo.

Desde la Defensoría del Pueblo de Catamarca se hizo extensiva la invitación al resto de las empresas para que se incorporen a la iniciativa. Durante el encuentro, todos los presentes reconocieron el impulso que viene realizando el organismo catamarqueño en esta discusión.

La intimación de septiembre y el pedido de protección para menores

Las gestiones que derivaron en la reunión tienen como antecedente la intimación realizada en septiembre por Dalmacio Mera a Meta y a otras plataformas. En aquella oportunidad, el defensor reclamó que se desactivaran los mecanismos que la Defensoría considera adictivos para usuarios menores de edad.

En paralelo, el organismo realizó gestiones ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Agencia de Acceso a la Información Pública.

La Defensoría también impulsa, junto a otras defensorías del pueblo del país y al diputado Juan Fernando Brügge, un proyecto de ley de protección integral de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. La iniciativa fue presentada por Mera en representación de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina.

Los principales ejes del proyecto de ley

La propuesta busca establecer un régimen de protección integral para niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. Entre sus principales puntos contempla:

Medidas para mitigar los riesgos asociados al uso de plataformas.

Responsabilidades para los proveedores de servicios digitales.

Acciones de prevención del uso problemático.

Protección reforzada de los datos personales de menores de edad.

Mera calificó el proyecto como "el más completo y equilibrado de los que se están tratando en el Congreso de la Nación".

La iniciativa legislativa y la mesa de trabajo propuesta durante la reunión forman parte de las acciones que buscan abordar las afectaciones vinculadas al uso de redes sociales, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes.

La incorporación de Meta al diálogo, luego del requerimiento de la Defensoría del Pueblo de Catamarca, abrió una instancia de intercambio entre la empresa, organismos nacionales, especialistas y organizaciones civiles. El proceso continuará con la invitación a otras plataformas y con el análisis de medidas colectivas, mientras se espera el avance de una ley que establezca un marco de protección integral en los entornos digitales.