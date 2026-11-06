La Maternidad Provincial habilitó un sistema de turnos online para agilizar la atención

La Maternidad Provincial "25 de Mayo" puso en funcionamiento un nuevo sistema de turnos online con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud y agilizar la gestión de consultas y prestaciones. A través de esta plataforma digital, las personas podrán realizar el trámite de manera rápida y sencilla, sin necesidad de trasladarse hasta el establecimiento.

La incorporación de esta herramienta se enmarca en las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", para sumar recursos digitales que permitan mejorar la accesibilidad y la organización de la atención sanitaria.

El nuevo sistema propone una alternativa para quienes necesitan acceder a los servicios que brinda la institución. La solicitud podrá realizarse de manera remota, mediante un formulario digital en el que los usuarios deberán completar sus datos personales y de contacto, indicar el motivo de la consulta y enviar la información correspondiente.

De esta manera, la plataforma apunta a simplificar el procedimiento que deben realizar las personas para obtener un turno y a optimizar la gestión de las solicitudes dentro del establecimiento.

Especialidades y prestaciones disponibles

El sistema online contempla la posibilidad de solicitar turnos para diferentes especialidades y prestaciones de la Maternidad Provincial "25 de Mayo". La oferta incluye consultas vinculadas tanto a la atención ginecológica y obstétrica como a otras áreas de la salud.

Entre los servicios para los cuales se podrán gestionar turnos se encuentran:

Control de embarazo.

Ginecología.

Odontología.

Infectología.

Nutrición.

Endocrinología.

Ecografías.

Mamografías.

Consultas relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

La diversidad de prestaciones incluidas en la plataforma permite canalizar distintas necesidades de atención a través de un mismo mecanismo de solicitud. El sistema busca ofrecer una vía más accesible para quienes requieren realizar consultas en el establecimiento, evitando que deban trasladarse únicamente para iniciar el trámite de obtención de un turno.

La incorporación de esta modalidad forma parte de la estrategia de digitalización de los servicios sanitarios impulsada por el Ministerio de Salud provincial mediante la institución.

Cómo realizar la solicitud a través de la plataforma

Para acceder al nuevo sistema, las personas deberán ingresar al sitio web maternidadprovincial25demayo.com.ar y completar el formulario habilitado para la gestión de turnos.

El procedimiento previsto contempla una serie de pasos:

Ingresar a la página web de la Maternidad Provincial "25 de Mayo".

Completar los datos personales y de contacto solicitados.

Seleccionar el motivo de consulta.

Enviar el formulario correspondiente.

Revisar el correo electrónico registrado, donde se recibirá la información del turno disponible.

Una vez que el formulario haya sido completado y enviado, la persona recibirá un correo electrónico en la dirección informada. Allí se le comunicará la información correspondiente al turno disponible.

El mecanismo establece así un canal digital para iniciar y completar la solicitud, con el propósito de simplificar los trámites y facilitar el acceso a las prestaciones de la maternidad.

Los otros números de WhatsApp ya no están habilitados

Desde la institución remarcaron un cambio importante en la modalidad de gestión: los números de WhatsApp que se utilizaban anteriormente para solicitar turnos ya no se encuentran habilitados.

A partir de la puesta en funcionamiento de la nueva plataforma, las solicitudes deberán realizarse exclusivamente mediante el sistema digital dispuesto por la Maternidad Provincial "25 de Mayo".

La aclaración busca evitar confusiones entre quienes estaban acostumbrados a gestionar sus turnos a través de los canales anteriores. El nuevo procedimiento reemplaza esa modalidad por el formulario disponible en el sitio web oficial de la institución.

Accesibilidad y organización de la atención sanitaria

La implementación del sistema online tiene como finalidad simplificar los trámites, optimizar la gestión de turnos y brindar una alternativa más accesible para las personas que necesitan atención en el establecimiento.

La posibilidad de realizar la solicitud sin trasladarse hasta la maternidad representa el eje central de la nueva herramienta. A su vez, la incorporación de los datos personales, de contacto y del motivo de consulta en un formulario digital permite organizar el pedido mediante un canal definido.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", continúa incorporando herramientas digitales para mejorar la accesibilidad y la organización de los servicios sanitarios. El nuevo sistema ya se encuentra en funcionamiento y constituye, desde ahora, el canal habilitado para solicitar turnos en la institución. Las personas interesadas deberán ingresar a maternidadprovincial25demayo.com.ar, completar y enviar el formulario, y aguardar la información que será remitida al correo electrónico registrado.