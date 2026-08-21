La UNCA recibió a estudiantes de intercambio de Perú, Bolivia, Colombia y EE.UU

La Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) realizó ayer por la mañana una jornada de bienvenida destinada a los estudiantes que se incorporaron a la institución en el marco de los programas de movilidad académica internacional.

El encuentro permitió recibir formalmente a quienes llegaron desde distintos países y universidades para continuar su formación académica en Catamarca, además de generar un primer espacio de intercambio con las autoridades de la casa de estudios. La actividad contó con la presencia del rector de la UNCA, Ing. Oscar Arellano; el vicerrector, Ing. Carlos Savio; y la secretaria de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, Dra. Viviana Quiroga. Las autoridades participaron de la recepción de los estudiantes y compartieron con ellos un espacio de intercambio y bienvenida.

La jornada se desarrolló como parte de las acciones destinadas a acompañar la incorporación de estudiantes provenientes de diferentes lugares y facilitar su integración a la vida universitaria.

Estudiantes provenientes de distintos países

En esta oportunidad, los programas de movilidad académica cuentan con la participación de estudiantes provenientes de Perú, Bolivia, Colombia y Estados Unidos. Los jóvenes se incorporaron a distintas propuestas de formación correspondientes a las facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y de Administración y Derecho.

La experiencia de movilidad también incluye a estudiantes provenientes de otras universidades argentinas, en el marco de programas de movilidad nacional, y a una asistente de idiomas de Estados Unidos.

Los estudiantes incorporados son:

Nayely Nicoll Guia Palomino , de la Universidad Nacional José María Arguedas, Perú.

, de la Universidad Nacional José María Arguedas, Perú. Meliza Sharmely Pedraza Ortiz , de la Universidad Nacional José María Arguedas, Perú.

, de la Universidad Nacional José María Arguedas, Perú. Inés Checya Felix , de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú.

, de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, Perú. Adreane Torrez Cuevas , de la Universidad NUR, Bolivia.

, de la Universidad NUR, Bolivia. Juliana Andrea Camacho Patiño , de la Universidad de Caldas, Colombia.

, de la Universidad de Caldas, Colombia. Soledad Alfaro , de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina, en el marco de movilidad nacional.

, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Argentina, en el marco de movilidad nacional. Valentina Aranguren , de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también en el marco de movilidad nacional.

, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también en el marco de movilidad nacional. Alison Robertson, asistente de idiomas de Estados Unidos, en el marco del programa Fulbright.

La presencia de estudiantes procedentes de diferentes universidades y países configura un espacio académico en el que confluyen experiencias educativas, recorridos institucionales y realidades culturales diversas.

Intercambio de experiencias y culturas

Durante la jornada de bienvenida, los estudiantes tuvieron la posibilidad de compartir sus experiencias, costumbres y atractivos de sus respectivos países y lugares de procedencia.

El intercambio permitió poner en común aspectos vinculados con las diferentes culturas representadas en esta nueva cohorte de estudiantes de movilidad. La experiencia no se limitó, de este modo, al ámbito estrictamente académico, sino que incorporó también una dimensión intercultural.

Desde la UNCA se destacó precisamente el valor que tienen estos programas para enriquecer la formación académica de los estudiantes y favorecer el encuentro entre personas provenientes de diferentes contextos.

La movilidad académica genera así un espacio de interacción en el que los estudiantes pueden compartir sus conocimientos y experiencias mientras se incorporan temporalmente a otra comunidad universitaria. En ese sentido, docentes y autoridades resaltaron durante el encuentro la importancia de estas experiencias para promover el encuentro intercultural y fortalecer los vínculos entre instituciones de educación superior.

La llegada de estudiantes de Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y de distintas universidades argentinas representa también una oportunidad para ampliar los vínculos institucionales de la Universidad Nacional de Catamarca.

La participación de estudiantes de la Universidad Nacional José María Arguedas, la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, la Universidad NUR, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Buenos Aires permite establecer una conexión entre diferentes instituciones de educación superior a partir de la movilidad de sus integrantes.

A este entramado se suma la participación de Alison Robertson, asistente de idiomas de Estados Unidos, dentro del programa Fulbright.

De esta manera, la jornada de bienvenida reunió distintas modalidades de movilidad, tanto internacional como nacional, y puso en primer plano la importancia de generar espacios de encuentro para quienes se incorporan a una nueva institución durante su experiencia académica.

El acompañamiento durante la estadía

Además de recibir a los estudiantes, desde la UNCA se puso énfasis en la necesidad de brindarles un acompañamiento integral durante su estadía.

La institución destacó que este acompañamiento tiene como objetivo favorecer la integración de los estudiantes internacionales tanto a la vida universitaria como a la comunidad catamarqueña. La incorporación a una universidad ubicada en un lugar diferente al de origen supone una experiencia que abarca distintos aspectos de la vida cotidiana y académica. Por ese motivo, el acompañamiento institucional aparece como un componente central de los programas de movilidad.

En este marco, la presencia de las autoridades durante la jornada de bienvenida permitió generar un espacio de contacto directo con los nuevos estudiantes y compartir con ellos el inicio de esta etapa.

El objetivo señalado por la UNCA es que quienes llegan desde otros países puedan integrarse a la institución y a la comunidad durante el período de permanencia en Catamarca.

La movilidad como herramienta de formación

La jornada organizada por la Universidad Nacional de Catamarca puso en escena el alcance de los programas de movilidad académica internacional y nacional, con estudiantes que llegan para cursar distintas carreras y participar de una experiencia que combina formación, intercambio y contacto entre culturas.

El encuentro contó con representantes de la conducción universitaria y con estudiantes procedentes de diferentes instituciones y países, quienes compartieron sus experiencias, costumbres y atractivos de sus lugares de procedencia.

En paralelo, docentes y autoridades remarcaron el aporte de estos intercambios a la formación académica y al fortalecimiento de los vínculos institucionales.

Los principales aspectos destacados por la UNCA fueron:

Enriquecer la formación académica.

Promover el encuentro intercultural.

Fortalecer los vínculos entre instituciones de educación superior.

Acompañar integralmente a los estudiantes internacionales.

Favorecer su integración a la vida universitaria y a la comunidad catamarqueña.

La bienvenida se convirtió así en el punto de partida para los estudiantes que comenzaron su experiencia en la Universidad Nacional de Catamarca. Con representantes de Perú, Bolivia, Colombia, Estados Unidos y distintas universidades argentinas, la institución abrió un nuevo espacio de intercambio académico y cultural, con el acompañamiento de sus autoridades y de las áreas responsables de las relaciones interinstitucionales e internacionales.