La comunidad franciscana celebró a San Francisco de Asís

El domingo 4 de octubre, la comunidad franciscana celebró con alegría y profunda devoción a San Francisco de Asís en el templo franciscano San Pedro de Alcántara, en una jornada que reunió a religiosos y miembros de la comunidad en torno a la celebración de la fe.

La Santa Misa fue presidida por Fr. Julio Bunader, guardián y rector del templo franciscano San Pedro de Alcántara, y concelebrada por los sacerdotes franciscanos Marcos Porta y Eligio Bazán, quienes estuvieron acompañados por el Hno. Raúl Piazza.

La celebración permitió a la comunidad renovar su encuentro con la figura de San Francisco de Asís y con el significado de su testimonio de vida. La jornada estuvo atravesada por un clima de fraternidad y devoción, en una fecha especialmente significativa para la comunidad franciscana.

La celebración religiosa tuvo como eje la figura de San Francisco, cuyo legado fue puesto nuevamente en valor a partir de la conmemoración que se desarrolla durante este año.

Los 800 años de la muerte de San Francisco

Uno de los aspectos que otorgó un carácter particular a la celebración fue que durante este 2026 se conmemoran los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís.

La fecha permitió revalorizar su legado y su testimonio de vida, recuperando el significado de una figura central para la espiritualidad franciscana y para quienes encuentran en su trayectoria una referencia de fe. En este contexto, la celebración en el templo San Pedro de Alcántara adquirió una significación especial, al convertirse en un espacio para recordar su vida y renovar la valoración de su legado.

La conmemoración también tuvo una particular vinculación con la historia religiosa local, ya que el testimonio de San Francisco de Asís fue inspiración para el querido Beato Mamerto Esquiú. De esta manera, la jornada no solamente estuvo dedicada a recordar al santo, sino también a destacar la continuidad de un legado que encontró inspiración en otras figuras vinculadas a la tradición franciscana.

La música acompañó la celebración

Los momentos litúrgicos estuvieron acompañados por la música y el canto. Las interpretaciones estuvieron a cargo del Coro del Colegio Padre Ramón de la Quintana y Amigos de San Francisco, que tuvo una participación especial durante la celebración.

Los cantos litúrgicos contribuyeron a generar un clima de encuentro y fraternidad entre quienes participaron de la Santa Misa, acompañando los distintos momentos de la celebración dedicada a San Francisco de Asís. La presencia del coro permitió integrar la expresión musical a la celebración religiosa y favorecer, de acuerdo con lo expresado sobre la jornada, un verdadero encuentro de fraternidad entre los integrantes de la comunidad.

Así, la música se incorporó como parte de una celebración que combinó la dimensión litúrgica con la participación comunitaria y el homenaje a una figura cuya vida continúa siendo revalorizada en el marco de los 800 años de su muerte.

La veneración de las reliquias

Durante la jornada también se realizó una invitación especial a la comunidad para venerar las reliquias de San Francisco. Este momento constituyó otro de los aspectos destacados de la celebración, al permitir a los presentes acercarse a las reliquias del santo en el marco de esta conmemoración extraordinaria.

Como parte de la jornada, además, se entregaron tarjetas como recuerdo de este acontecimiento extraordinario de fe. El gesto permitió que quienes participaron de la celebración pudieran conservar un recuerdo de una fecha particularmente significativa para la comunidad franciscana.

La veneración de las reliquias y la entrega de las tarjetas se integraron así a una jornada que tuvo como propósito celebrar la figura de San Francisco, recordar su legado y compartir comunitariamente una fecha de especial relevancia.