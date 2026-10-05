El Predio Ferial abre sus puertas para recibir la 18ª Feria Provincial del Libro

El ecosistema cultural catamarqueño se alista para dar inicio a uno de sus acontecimientos más esperados del año. Del miércoles 7 al domingo 11 de octubre, el Predio Ferial Catamarca se convertirá en la sede principal de la 18ª Feria Provincial del Libro. Se trata de un acontecimiento que durante cinco días consecutivos convocará a escritores, sellos editoriales, referentes de las artes escénicas, músicos y creadores de diversas disciplinas, garantizando el acceso universal a la comunidad a través de la modalidad de entrada libre y gratuita.

En esta edición, la feria se articula bajo el lema central "De la idea a la palabra: los recorridos de la expresión", proponiendo una grilla integral compuesta por 194 actividades distribuidas en los diferentes sectores e instalaciones del predio. La propuesta busca fomentar la lectura, el pensamiento crítico y la difusión de la producción editorial regional y nacional a través de una agenda diversa diseñada para públicos de todas las edades.

Cifras, estructura y sectores del circuito ferial

El mapa operativo del evento refleja una logística de gran escala para albergar a los actores de la cadena de valor del libro y las artes. A lo largo del predio funcionarán 67 stands pertenecientes a editoriales, librerías tradicionales, proyectos con enfoque en las infancias, emprendimientos de diseño e instituciones públicas y privadas.

feria del libro

La programación de las cinco jornadas se consolida a través de los siguientes indicadores técnicos y artísticos:

Presentaciones de libros: Un total de 42 presentaciones de novedades editoriales y obras de diversos géneros.

Talleres formativos: Un esquema de 35 talleres participativos orientados a distintas disciplinas.

Charlas y conversatorios: Un conjunto de 18 charlas y mesas de debate sobre temáticas de actualidad y cultura.

Artes escénicas: La puesta en escena de 19 obras de teatro y danza.

Propuestas musicales: Un total de 37 recitales en vivo a cargo de solistas y agrupaciones.

Los asistentes podrán realizar un recorrido continuo por los diversos espacios asignados en el recinto, entre los que destacan el Salón Peregrina Zárate —donde se concentrarán los expositores comerciales y los auditorios principales—, el Espacio Infantil, el Espacio Talleres, el escenario exterior de La Pérgola y el Espacio Audiovisual, entre otros sectores adaptados para las actividades.

Figuras invitadas y cronograma de horarios

La 18ª edición de la muestra literaria contará con una relevante nómina de referentes del ámbito intelectual, artístico y mediático nacional que compartirán presentaciones, diálogos y encuentros directos con el público. Entre las personalidades confirmadas figuran:

Miguel Rep

Sofía Calvo

Manuel Cantón

Gabriela Exilart

Pedro Saborido

Teresa Parodi

Eugenia Zicavo

Santiago Siri

Fabiana Cantilo

El acto inaugural se llevará a cabo este miércoles 7 de octubre a las 10 horas, con la presencia confirmada de autoridades provinciales. Los horarios de apertura y funcionamiento del Predio Ferial Catamarca se organizarán de la siguiente manera:

Miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de octubre: Horario desdoblado de 9 a 13 horas en el turno mañana y de 15 a 22 horas en el turno tarde.

Sábado 10 y domingo 11 de octubre: Horario corrido en el turno tarde, de 15 a 22 horas.

Toda la grilla detallada de eventos, horarios por auditorio e información institucional complementaria puede ser consultada por los visitantes ingresando al sitio web oficial del evento en feriadellibro.catamarca.gob.ar.