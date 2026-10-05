Salud refuerza la protección con el operativo vacunación "Casa x Casa"

El Ministerio de Salud de la provincia continúa reforzando la adhesión a la vacunación a través de los operativos denominados "Casa x Casa". Esta iniciativa busca consolidar la cobertura inmunológica en diversos puntos estratégicos de la Capital, desplegando un trabajo exhaustivo directamente en el territorio. Durante la presente semana, la planificación de las visitas domiciliarias se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente esquema operativo:

. Miércoles 07: La atención y recorrido se concentrarán en el B° Los Ceibos (500 VV). . Jueves 08: El operativo abarcará las calles y viviendas del B° Policial y del B° 21 de Noviembre. . Viernes 09: Las acciones de inmunización se trasladarán al B° Ojo de Agua.

Todas las jornadas de abordaje territorial están programadas para desarrollarse estrictamente en la franja horaria de 9 a 12 horas, garantizando una presencia efectiva de los equipos de salud durante la mañana.

Equipos y Objetivos Sanitarios

El despliegue en campo cuenta con la participación activa y coordinada de personal del Ministerio de Salud, integrado específicamente por enfermeras/os de la Dirección de Inmunización y agentes sanitarios. Este equipo especializado será el encargado de recorrer cada uno de los domicilios en los barrios consignados para realizar una evaluación directa del estado inmunológico de la población local.

Entre las tareas principales que desempeñarán los profesionales de la salud se encuentran los siguientes puntos:

. Control de Libretas Sanitarias: Revisión pormenorizada de los documentos de salud de cada integrante del hogar para verificar el historial de vacunas aplicadas. . Completar esquemas de vacunación: Aplicación de las dosis correspondientes de la vacuna Triple Viral y la vacuna Doble Viral a quienes lo requieran. . Fortalecimiento epidemiológico: Fortalecer la protección específica contra el sarampión en la comunidad para prevenir eventuales brotes o contagios.

Esta labor técnica y preventiva pretende cerrar brechas de cobertura e identificar a tiempo a aquellas personas que necesiten iniciar o completar sus esquemas de vacunación obligatorios.

Recomendaciones y pautas para la comunidad

Para el correcto y fluido desarrollo de los recorridos diarios, las autoridades de la cartera sanitaria han emitido una serie de recomendaciones esenciales destinadas a la población de los barrios visitados. Se solicita de manera prioritaria la colaboración ciudadana al momento de recibir a los trabajadores sanitarios en las viviendas.

Los aspectos centrales a tener en cuenta por los vecinos incluyen:

. Identificación de los agentes: Se ruega a la población colaborar y recibir en el domicilio a los agentes de salud, quienes estarán debidamente identificados con una credencial oficial. . Documentación necesaria: Se solicita tener disponible al momento de la visita la Libreta Sanitaria o el Carné de Vacunación de los residentes para agilizar la constatación de las dosis aplicadas.

Con el cumplimiento de estas pautas, el Ministerio de Salud busca optimizar los tiempos de atención por hogar y consolidar la efectividad de la campaña "Casa x Casa" en toda la Capital.