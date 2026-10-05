Conocido influencer recorrió Catamarca y visitó el templo donde vivió el Beatro Esquiú

Juanchi Turismo, cuyo nombre real es Juan Cruz Femenía (@juanchi.femenia), es un reconocido creador de contenido, filmmaker e influencer especializado en viajes y turismo, oriundo de la provincia de San Juan.

Durante su visita a Catamarca, el influencer recorrió distintos puntos de la provincia y tomó contacto con seguidores que fueron aportándole recomendaciones sobre lugares y sitios que consideraban que debían formar parte de su recorrido. La dinámica permitió que su visita se construyera también a partir de las sugerencias de quienes conocen y valoran los atractivos de Catamarca. A través de esos aportes, Juanchi Turismo fue conociendo diferentes espacios vinculados con la belleza, la historia y el patrimonio de la provincia.

Entre los lugares recomendados apareció uno que concentró especialmente la atención de sus seguidores: el Templo y Convento de San Pedro de Alcántara, más conocido como la Iglesia de San Francisco, ubicado en la Capital.

La visita a la Iglesia de San Francisco

Este mismo domingo, Juanchi Turismo llegó hasta el histórico templo y compartió su experiencia con sus seguidores. El lugar despertó su interés por distintos motivos. Por un lado, quedó sorprendido por la arquitectura del templo y por su valor histórico y religioso. Pero hubo un elemento que adquirió una importancia particular durante su recorrido: se trata del espacio donde vivió durante tantos años el Beato Mamerto Esquiú.

La referencia al beato catamarqueño se convirtió así en uno de los principales ejes de la visita. El templo no apareció solamente ante la mirada del influencer como un edificio de interés para quienes recorren Catamarca, sino también como un sitio directamente relacionado con una figura central de la historia religiosa de la provincia.

La visita permitió poner nuevamente en primer plano la relación entre el patrimonio arquitectónico y la historia de quienes habitaron esos espacios.

"El guardián" de la historia de Fray Mamerto Esquiú

Durante su recorrido, Juanchi Turismo destacó especialmente el significado del templo y su vínculo con el Beato Esquiú. "Este templo no es solo un edificio de gran valor arquitectónico y religioso, sino que también es el guardián de una de las historias más conmovedoras de la región: la de Fray Mamerto Esquiú", expresó el creador de contenido.

La definición sintetizó el impacto que le produjo conocer personalmente el lugar y descubrir la dimensión histórica que tiene para Catamarca.

La referencia a Fray Mamerto Esquiú también permitió que el contenido trascendiera la descripción de la arquitectura. El interés del influencer estuvo puesto, especialmente, en la historia asociada al templo y en el hecho de que allí vivió durante tantos años el beato catamarqueño.

De esta manera, el recorrido vinculó directamente turismo, patrimonio, arquitectura e historia, a partir de una experiencia compartida a través de las redes sociales.

Los seguidores también aportaron a la historia

El recorrido de Juanchi Turismo por Catamarca no quedó limitado a lo que pudo observar personalmente durante su visita. El video publicado continúa generando likes y comentarios de sus seguidores, muchos de los cuales aprovecharon el espacio para aportar nuevos datos relacionados con el templo y detalles sobre la vida del beato catamarqueño.

La interacción permitió ampliar la información alrededor del lugar visitado. Los propios seguidores fueron sumando conocimientos y referencias sobre el Templo y Convento de San Pedro de Alcántara, contribuyendo a enriquecer el contenido producido durante la visita.

Así, la publicación se transformó también en un espacio de intercambio en el que quienes conocen el templo y la historia de Esquiú pudieron incorporar sus propios aportes.