La Unión Comercial destacó el movimiento turístico en las vacaciones de invierno

El presidente de la Unión Comercial destacó que se generó un impacto muy positivo en la actividad comercial local y el turismo. Luna Guzmán, de la Unión Comercial, destacó que: "fue muy positivo el turismo en Catamarca. Se ha notado, sacando la pandemia, que fue uno de los Ponchos más concurridos que tuvimos, por turistas provinciales y con la gente del interior que llegó a Capital también", referenció.

En este sentido, señaló que, "se ha notado el movimiento de gente en el centro. Obvio que los más beneficiados fueron la hotelería, bares, restaurantes. Sin embargo, el comercio también tuvo un impacto positivo. Catamarca ya marcó el camino y hay que seguirlo desarrollando”, apuntó.

Situación económica

Respecto a la suba permanente del dólar, sostuvo que “es un momento muy difícil. Inexplicable. Pero hoy a los comerciantes y a la gente no nos queda más que seguir, buscar las mejores opciones y promociones”.

Sobre el problema para la reposición de productos, dijo que conoció de algunos casos, "los comerciantes nos comentaron de algunos rubros. El problema no es que no te manden la mercadería, sino que no sabes el precio de reposición posterior. Es preocupante la situación que estamos viviendo y pedimos a la clase política que por favor dialogue y busque un buen plan para salir de esto, ya que no hay muchas opciones, y lo que hay que tratar de hacer es cuidar al argentino”, expresó.

Por último, destacó que, "en Catamarca tenemos algunas ventajas, respecto a otras provincias, como estas promociones bancarias que venimos impulsando desde la Unión Comercial, el Gobierno Provincial y el Banco Nación, como el programa Días de Ensueño".