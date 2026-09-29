La Unión, Pinstún y los archivos de Catamarca: dos experiencias para reconstruir la memoria

La recuperación y puesta en valor de documentos que forman parte de la historia reciente de Catamarca será uno de los ejes presentes en la 18° Feria Provincial del Libro, que se desarrollará del 7 al 11 de octubre de 2026 en el Predio Ferial. En ese marco se presentarán dos experiencias vinculadas con el trabajo sobre archivos, fotografías, obra gráfica y patrimonio documental.

Las propuestas colocarán en el centro procesos concretos de recuperación, organización, contextualización y puesta en circulación de materiales documentales relacionados con la historia cultural y social de la provincia. Se trata de experiencias que permiten observar el trabajo que existe detrás de la preservación de documentos y fotografías, pero también las posibilidades que se abren cuando esos materiales pueden ser consultados y utilizados para nuevas investigaciones.

Una de las iniciativas estará vinculada con la digitalización de una obra gráfica publicada en la prensa catamarqueña durante las décadas de 1960 y 1970. La otra abordará el trabajo realizado sobre fotografías y documentos pertenecientes al archivo del Diario La Unión.

En ambos casos, el trabajo documental aparece como una herramienta destinada a preservar materiales, facilitar su consulta y generar nuevas posibilidades para la investigación y la construcción de memoria sobre el pasado local.

"Patrimonio en viñetas": la obra de Pistún

El jueves 8 de octubre a las 16, en el Auditorio 1 del Salón Peregrina Zárate, la Hemeroteca Municipal, dependiente de la Dirección General de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, presentará "Patrimonio en viñetas".

La propuesta reunirá el trabajo de digitalización de la obra de Roberto Candelario Rodríguez Aybar, conocido como Pistún, y permitirá conocer el proceso de creación de la Colección "Obra gráfica de Roberto Candelario Rodríguez Aybar (Pistún)".

La presentación estará a cargo de Patricia Saseta y Martín Mussarra, quienes compartirán el proceso desarrollado para recuperar y organizar las viñetas e ilustraciones realizadas por Pistún y publicadas en el diario La Unión durante las décadas de 1960 y 1970. El material constituye un corpus que hasta ahora se encontraba de manera fragmentaria. La sistematización de esas piezas permitirá avanzar en su preservación y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a una parte significativa de la memoria gráfica de Catamarca.

El proyecto pone de relieve el valor que adquieren materiales producidos originalmente para la prensa cuando son recuperados, ordenados y digitalizados. Las viñetas e ilustraciones dejan de encontrarse únicamente dispersas y pasan a formar parte de una colección organizada, lo que permite preservar ese conjunto y facilitar su consulta.

El archivo de La Unión y una experiencia de formación

La segunda propuesta tendrá lugar el sábado 10 de octubre a las 17:30, en el Auditorio 2, donde el Dr. Jorge Alberto Perea, doctor en Ciencias Humanas e investigador del IRES-CONICET UNCA y docente de la Facultad de Humanidades de la UNCA, presentará "Construir un archivo. Experiencias de trabajo y formación en el Fondo Documental La Unión de la Hemeroteca Municipal de Catamarca".

El punto de partida será el acervo documental de La Unión, que reúne ejemplares del periódico desde su fundación, en 1928, hasta fines del siglo XX, además de una importante colección de fotografías y documentación administrativa vinculada con el medio.

La experiencia que será presentada recuperará especialmente el trabajo desarrollado desde 2024 por un equipo conformado por estudiantes, docentes y egresados de la Facultad de Humanidades de la UNCA, junto con integrantes de la Hemeroteca Municipal. El proceso permitió desarrollar y poner en práctica conocimientos relacionados con distintas etapas del tratamiento de los materiales. Entre ellas se encuentran:

Inspección y limpieza de los materiales.

de los materiales. Clasificación e identificación de documentos y fotografías.

de documentos y fotografías. Documentación de los elementos recuperados.

de los elementos recuperados. Contextualización histórica .

. Resguardo de materiales fotográficos.

El trabajo no se limita, de este modo, a conservar físicamente los documentos. También implica tomar decisiones sobre cómo ordenar y clasificar los materiales, reconstruir información y establecer relaciones que permitan comprender el contexto en el que fueron producidos.

Fotografías que abren preguntas sobre el pasado

La propuesta tendrá formato de charla visual, abierta y participativa, y permitirá conocer una selección de imágenes junto con el relato de quienes participan del proyecto.

Uno de los aspectos centrales estará relacionado con las dificultades que aparecen cuando se trabaja con fotografías que han perdido parte de sus referencias originales. En esos casos, la tarea documental supone avanzar en procedimientos que permitan recuperar información sobre los contextos de las imágenes.

La charla abordará así cómo se construye un archivo a partir de materiales que no siempre llegan acompañados de toda la información necesaria para identificarlos. Las decisiones de clasificación, documentación y contextualización forman parte de un proceso que permite recuperar datos y abrir nuevas preguntas para la investigación histórica.

Las fotografías también serán observadas desde aquello que muestran y desde aquello que no registran. La actividad permitirá reflexionar sobre los territorios, cuerpos, experiencias y memorias locales que aparecen representados en las imágenes, pero también sobre aquello que queda fuera del registro.

De esta manera, los materiales recuperados no serán presentados únicamente como documentos del pasado, sino como elementos que pueden abrir interrogantes y nuevas posibilidades para la investigación histórica.

Un equipo detrás del trabajo documental

La experiencia sobre el Fondo Documental La Unión cuenta con un equipo integrado por integrantes de la Hemeroteca Municipal y de la Facultad de Humanidades de la UNCA.

El equipo de trabajo está conformado por Christian Diego Morales, coordinador de la Hemeroteca Municipal de Catamarca; María Luz Brizuela; María Alejandra Pascual; Enzo Gabriel Córdoba; Mario Facundo Quillotay; Luz Milagros Olas; Luis Noriega Quintero; María Antonella Miranda; Antonella Ruth Perea Acosta; Walter Rearte y Román Gordillo.

La participación de estudiantes, docentes y egresados en conjunto con integrantes de la Hemeroteca Municipal permitió desarrollar desde 2024 una experiencia de trabajo y formación sobre materiales documentales vinculados con uno de los medios de comunicación de mayor permanencia en el archivo.