La Virgen del Valle comienza sus instituciones de Catamarca: dónde inscribirse

Desde el Santuario y Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle se dio a conocer la apertura de las inscripciones destinadas a las instituciones civiles y organismos públicos que deseen recibir la visita de la imagen peregrina de la Virgen del Valle.

La propuesta se enmarca en la preparación de las fiestas marianas de diciembre y tiene como objetivo organizar el recorrido de la imagen por las distintas instituciones que manifiesten su voluntad de participar. De acuerdo con la información difundida, las visitas se desarrollarán durante un período específico, previo a las celebraciones centrales en honor de la Inmaculada Concepción.

En este sentido, las instituciones interesadas ya pueden registrar su inscripción para formar parte de esta iniciativa impulsada desde el Santuario y Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle.

Inscripciones abiertas en la Catedral

Para formalizar la solicitud, las instituciones civiles y los organismos públicos deberán acercarse a la Secretaría de la Catedral, donde se reciben las inscripciones de lunes a viernes. Los horarios establecidos para realizar este trámite son:

Por la mañana: de 8.00 a 12.00.

de 8.00 a 12.00. Por la tarde: de 17.00 a 21.00.

de 17.00 a 21.00. Teléfono fijo: 4422505.

De esta manera, quienes tengan interés en recibir la visita de la imagen peregrina cuentan con dos franjas horarias diarias, de lunes a viernes, para realizar la inscripción correspondiente.

La convocatoria está dirigida específicamente a instituciones civiles y organismos públicos, que podrán registrar su participación para incorporar la visita de la Virgen del Valle a sus respectivas actividades dentro del período previsto.

Las visitas comenzarán el 13 de octubre

Según lo informado por el Santuario y Catedral Basílica Nuestra Señora del Valle, las visitas de la imagen peregrina se llevarán a cabo desde el 13 de octubre hasta el 20 de noviembre.

El período definido antecede a las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, que se desarrollarán posteriormente, entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. De este modo, el recorrido de la imagen por las instituciones se plantea como una instancia previa de preparación para esas celebraciones marianas de diciembre.

Las fechas marcan, por lo tanto, dos momentos dentro de la convocatoria: primero, el período destinado a las visitas institucionales, que se extenderá entre octubre y noviembre; y posteriormente, el desarrollo de las fiestas en honor de la Inmaculada Concepción, previstas del 29 de noviembre al 8 de diciembre.

Preparación para las fiestas marianas

La convocatoria se presenta bajo el eje de la preparación de las fiestas marianas de diciembre, vinculando la presencia de la imagen peregrina de la Virgen del Valle con el período previo a las celebraciones de la Inmaculada Concepción.

La apertura de las inscripciones permite comenzar a organizar las visitas con anticipación, teniendo en cuenta que el cronograma establecido contempla un período que se inicia el 13 de octubre y finaliza el 20 de noviembre.

Para las instituciones civiles y organismos públicos que quieran participar, el primer paso consiste en registrar la inscripción en la Secretaría de la Catedral. La información proporcionada establece tanto los días y horarios de atención como el número telefónico para realizar las consultas correspondientes.