El truco para preparar pechugas de pollo jugosas sin usar marinadas

La pechuga de pollo es uno de los cortes más utilizados para preparar comidas rápidas y versátiles. Sin embargo, si se cocina durante demasiado tiempo, puede quedar seca y perder parte de su textura. Para evitarlo, existe una técnica sencilla que no requiere marinadas con aceite, limón o hierbas: la salmuera.

Se trata de una preparación de agua y sal en la que se sumerge la carne antes de cocinarla. Según explica el chef Christopher Kimball, las marinadas tradicionales no siempre consiguen que los sabores penetren profundamente en el interior de la carne, ya que ingredientes como el ajo, la cebolla y las especias actúan principalmente sobre la superficie.

La sal, en cambio, interactúa con las proteínas musculares y modifica su capacidad para retener agua. Por eso, dejar las pechugas en una solución salina durante un tiempo breve puede ayudar a reducir la pérdida de humedad durante la cocción.

El aceite también cumple una función: favorece el dorado y permite distribuir los aromas, pero no reemplaza el efecto de la salmuera. Para obtener buenos resultados, es importante respetar las proporciones y el tiempo de reposo.

Ingredientes para preparar salmuera para dos pechugas

2 pechugas de pollo enteras.

1 litro de agua fría.

7,5 gramos de sal fina.

Pimienta negra a gusto (opcional).

1 diente de ajo aplastado (opcional).

Hierbas frescas o secas a gusto (opcional).

1 cucharada de aceite para la cocción.

Cómo preparar las pechugas de pollo en salmuera

Preparar la solución: colocar el agua fría en un recipiente amplio, agregar la sal y revolver hasta que se disuelva por completo. La proporción de esta receta corresponde a una concentración de sal del 0,75%.

Sumergir el pollo: introducir las pechugas en el recipiente y comprobar que queden completamente cubiertas por el líquido.

Incorporar los aromáticos: agregar el ajo, la pimienta o las hierbas si se desea sumar otros sabores.

Dejar reposar en frío: llevar el recipiente a la heladera durante 20 a 30 minutos. El pollo debe permanecer refrigerado durante todo el proceso.

Retirar y secar: sacar las pechugas de la salmuera, descartar el líquido y secar la superficie con papel de cocina. No es necesario agregar más sal.

Cocinar: calentar una sartén o plancha con un poco de aceite y dorar las pechugas de ambos lados. Continuar la cocción hasta que el centro alcance los 74 °C.

Dejar reposar: retirar el pollo del fuego y esperar unos minutos antes de cortarlo para ayudar a conservar sus jugos.

Una vez cocidas, las pechugas se pueden servir enteras o cortadas en tiras. También son una buena opción para preparar ensaladas, sándwiches y fajitas, o para acompañar con arroz, papas y verduras asadas.

Qué nutrientes aporta la pechuga de pollo

La pechuga de pollo es una fuente de proteínas de alto valor biológico y aporta vitaminas del grupo B y minerales como fósforo y selenio. Es un corte magro, con un contenido de grasa relativamente bajo, aunque el aporte nutricional final depende de la forma de preparación y de los acompañamientos.

Un aspecto para tener en cuenta es que la salmuera incorpora sodio a la preparación. Por eso, quienes necesitan limitar su consumo deben considerar este aporte y evitar agregar sal adicional antes de cocinar.