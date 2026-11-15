La Virgen del Valle sigue con las visitas a instituciones: el cronograma de esta semana

Este lunes comenzará una nueva semana del recorrido de la imagen peregrina de la Virgen del Valle por distintas instituciones civiles y organismos públicos de Catamarca, como parte de las actividades preparatorias para las próximas fiestas marianas, previstas entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre.

La programación contempla visitas a establecimientos educativos de distintos niveles y modalidades, dependencias de la administración pública, organismos judiciales, entidades vinculadas con los trabajadores municipales, instituciones deportivas y espacios de encuentro comunitario.

Durante cinco jornadas consecutivas, desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, la imagen recorrerá diferentes lugares de la provincia, con horarios establecidos para cada una de las instituciones incluidas en el cronograma.

La propuesta comprende tanto organismos estatales como entidades de la sociedad civil, lo que permitirá que diferentes sectores e integrantes de la comunidad reciban la visita de la imagen peregrina en sus respectivos espacios de trabajo, formación y participación.

El recorrido se desarrolla en el marco de los preparativos para las celebraciones marianas, cuyo período central comenzará el 29 de noviembre y se extenderá hasta el 8 de diciembre.

Lunes 16: instituciones educativas y organismos públicos

La primera jornada tendrá actividades distribuidas en distintos horarios y con varias visitas programadas durante la mañana, la tarde y la noche.

Entre las instituciones previstas para recibir a la imagen peregrina se encuentran la fábrica de sándwiches La Estrellita, el Tribunal de Cuentas y la Escuela Secundaria Nº 49 Dr. René Favaloro.

La agenda del lunes comenzará a las 9:00 y se extenderá hasta las 20:00, contemplando también una visita durante la tarde a la Sede de la Agrupación 7 de Abril por Malvinas.

El cronograma establecido para esta primera jornada es el siguiente:

9:00 a 12:00: Fábrica de sándwiches La Estrellita.

9:00 a 12:30: Tribunal de Cuentas.

10:00 a 20:00: Escuela Secundaria Nº 49 Dr. René Favaloro.

16:30 a 19:30: Sede de la Agrupación 7 de Abril por Malvinas.

De esta manera, el inicio semanal del recorrido incluirá una institución vinculada con la actividad productiva, un organismo de control, un establecimiento educativo y una agrupación relacionada con Malvinas.

Martes 17: Registro Civil, un establecimiento educativo y el ámbito deportivo municipal

El martes 17 de noviembre, la programación continuará con visitas al Registro Civil, al Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y a la Secretaría de Gobierno Municipal, específicamente en el Área Deporte, en el Polideportivo Sur.

Las primeras actividades comenzarán a las 8:00, con dos visitas previstas durante la mañana y una agenda que se extenderá hasta las 19:00 en el establecimiento educativo.

Por la tarde, a las 18:00, la imagen peregrina llegará a la Secretaría de Gobierno Municipal, en el Área Deporte del Polideportivo Sur.

Los horarios informados son:

8:00 a 12:00: Registro Civil.

8:00 a 19:00: Colegio Nuestra Señora de Guadalupe.

18:00: Secretaría de Gobierno Municipal, Área Deporte, Polideportivo Sur.

Esta segunda jornada incorporará espacios vinculados con la administración registral, la educación y la actividad deportiva municipal, ampliando el recorrido de la imagen por diferentes ámbitos institucionales.

Miércoles 18: Concejo Deliberante y a instituciones de la Capital

Para el miércoles 18 de noviembre están previstas nuevas visitas a organismos e instituciones de la ciudad Capital.

Durante la mañana, entre las 8:00 y las 12:00, la imagen de la Virgen del Valle permanecerá en el Concejo Deliberante de la Capital.

La programación también incluye una visita al Club Atlético Vélez Sarsfield, prevista para las 19:30, y a la Unidad Judicial Nº 9.

En este último caso, el cronograma difundido no especifica un horario determinado.

De esta manera, la agenda del miércoles contempla tres instituciones diferentes, con actividades que abarcan el ámbito legislativo municipal, el deportivo y el judicial.

Las visitas previstas para esta jornada son:

8:00 a 12:00: Concejo Deliberante de la Capital.

19:30: Club Atlético Vélez Sarsfield.

Sin horario especificado: Unidad Judicial Nº 9.

Jueves 19: organismos provinciales, representación sindical y espacios vecinales

La actividad del jueves 19 de noviembre incluirá instituciones vinculadas con la administración pública, la representación de los trabajadores municipales y la organización comunitaria.

La primera visita comenzará a las 8:00 en la Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca, donde la imagen peregrina permanecerá hasta las 12:00. También durante la mañana está prevista la visita al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), entre las 9:00 y las 12:30.

Al mediodía, el recorrido continuará en la Fiscalía de Estado, con una actividad programada entre las 12:00 y las 13:00. Finalmente, durante la tarde, la imagen llegará al centro vecinal del barrio Santa Marta, donde será recibida entre las 17:00 y las 19:30.

El cronograma del jueves contempla:

8:00 a 12:00: Caja de Créditos y Prestaciones Catamarca.

9:00 a 12:30: Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

12:00 a 13:00: Fiscalía de Estado.

17:00 a 19:30: Centro vecinal del barrio Santa Marta.

La jornada reunirá así a organismos vinculados con prestaciones, representación gremial y funciones institucionales, además de incorporar un espacio vecinal dentro del recorrido.

Viernes 20: Medicina Laboral, el Hogar de Ancianos y una escuela especial

La última jornada de la programación semanal tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, con actividades en tres instituciones.

La agenda comenzará a las 9:00 con la visita a la Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico, donde la imagen permanecerá hasta las 12:00.

También durante la mañana comenzará la visita al Hogar de Ancianos, cuya actividad está prevista entre las 10:00 y las 19:00.

Por la tarde, el recorrido continuará en la Escuela Especial Nº 10, que recibirá la imagen peregrina entre las 14:30 y las 18:00.

Los horarios correspondientes al viernes son:

9:00 a 12:00: Subsecretaría de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico.

10:00 a 19:00: Hogar de Ancianos.

14:30 a 18:00: Escuela Especial Nº 10.

Con estas tres visitas finalizará la programación correspondiente a la semana del 16 al 20 de noviembre.