Nación creó una unidad federal de emergencias sanitarias para anticiparse a El Niño

El Gobierno nacional avanzó en la creación de una estructura destinada a fortalecer la coordinación del sistema de salud frente a situaciones críticas, con especial atención a los posibles efectos del fenómeno climático El Niño. Durante una reunión de autoridades sanitarias se presentó la Unidad de Coordinación Federal de Emergencias Sanitarias, un dispositivo que buscará reunir información estratégica para organizar la respuesta ante emergencias, en articulación con las provincias y otros organismos públicos.

La iniciativa apunta a mejorar la disponibilidad de datos para facilitar la definición de intervenciones y permitir que las acciones sanitarias puedan implementarse con mayor rapidez ante escenarios que requieran una respuesta coordinada.

El director nacional de Emergencias Sanitarias, Federico Villagrán, explicó que el objetivo central del dispositivo es contar con información que permita determinar las intervenciones necesarias de manera más ágil. La propuesta forma parte de la preparación del sistema sanitario ante los posibles efectos de El Niño, particularmente frente a situaciones de lluvias intensas e inundaciones.

La creación de esta unidad se inscribe en una agenda que contempla distintas áreas de la salud pública, desde la preparación frente a eventos climáticos hasta la vigilancia epidemiológica, la producción de insumos sanitarios y la seguridad de los procedimientos de donación y trasplante.

COFESA

El Malbrán incrementó un 50% la producción habitual de antivenenos

En el marco de las acciones de preparación ante posibles emergencias, la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS-Malbrán), Claudia Perandones, presentó el Plan de Contingencia 2026 del Instituto Nacional de Producción de Biológicos.

El organismo elevó en un 50% su producción habitual de antivenenos y elaboró 5.400 unidades adicionales, destinadas a responder a accidentes provocados por animales ponzoñosos.

De ese total, 1.776 dosis ya fueron enviadas a las distintas jurisdicciones, como parte de la distribución de los insumos necesarios para atender eventuales situaciones de emergencia. La preparación contempla las posibles consecuencias de las inundaciones sobre el comportamiento de determinadas especies. Según lo expuesto durante el encuentro, las crecidas y las lluvias intensas pueden desplazar serpientes, escorpiones y otros animales ponzoñosos de sus refugios habituales, lo que incrementa su presencia en áreas habitadas.

Este escenario representa un aspecto relevante dentro de la planificación sanitaria, debido a la necesidad de disponer de antivenenos ante accidentes que puedan producirse en zonas afectadas por eventos climáticos.

Perandones también solicitó la colaboración de las provincias para capturar y remitir escorpiones al organismo. Estos ejemplares resultan necesarios para la elaboración de los sueros antiveneno, por lo que su disponibilidad constituye un componente de la preparación prevista en el Plan de Contingencia 2026.

Las principales medidas informadas en materia de producción de antivenenos son:

Incremento de la producción habitual: 50%.

Unidades adicionales elaboradas: 5.400.

Dosis ya enviadas a las jurisdicciones: 1.776.

Organismo responsable: Instituto Nacional de Producción de Biológicos, dependiente de ANLIS-Malbrán.

Plan presentado: Plan de Contingencia 2026.

Pedido a las provincias: colaboración para capturar y remitir escorpiones destinados a la elaboración de sueros antiveneno.

Un tablero nacional para anticipar la circulación del dengue

Otro de los ejes de la agenda sanitaria estuvo relacionado con la vigilancia de enfermedades transmitidas por mosquitos. Durante la reunión se presentó el Tablero Nacional de Manejo Integrado de Vectores, una herramienta destinada a realizar un seguimiento de la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y de otras enfermedades arbovirales.

El sistema integrará información vinculada con el control focal, el uso de insumos y la respuesta ante brotes. La intención es disponer de un mecanismo que permita observar la evolución de la presencia del vector y fortalecer las acciones de prevención y vigilancia.

Entre los objetivos establecidos se encuentra la posibilidad de identificar cuadros febriles antes de que las personas ingresen al sistema sanitario formal. También se busca mejorar las proyecciones sobre la circulación de arbovirus, a partir de la integración de la información disponible.

Los equipos técnicos recomendaron reforzar la vigilancia vectorial luego de detectar una mayor presencia de mosquitos en localidades del norte y del sur del país.

La incorporación de esta herramienta se vincula con la necesidad de contar con información sistematizada para anticipar posibles brotes y mejorar la capacidad de respuesta de las jurisdicciones. El tablero permitirá integrar diferentes componentes de la gestión de vectores, con datos sobre las tareas de control, los insumos utilizados y las acciones desplegadas ante situaciones de brote.