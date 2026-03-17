Lanzan colecta de Sangre en el Hospital de Niños Eva Perón

En un escenario marcado por la disminución de donaciones voluntarias de sangre y el incremento de requerimientos de transfusiones, el Ministerio de Salud de la provincia, a través del Banco Central de Sangre, llevará adelante una jornada de colecta que busca reforzar las reservas disponibles en el sistema sanitario.

La actividad se desarrollará el jueves 19, en el horario de 9 a 12 horas, en el hall del Hospital de Niños Eva Perón, donde además se realizará la inscripción al Registro de Células Madre. La convocatoria está dirigida a donantes voluntarios que deseen colaborar en un contexto donde la disponibilidad de sangre resulta clave para la atención médica.

El rol del Banco Central de Sangre en la provincia

El Banco Central de Sangre cumple una función esencial dentro del sistema de salud, ya que es el organismo encargado de abastecer a los Servicios de Hemoterapia públicos de toda la provincia.

En este marco, la caída en las donaciones voluntarias impacta directamente en la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren transfusiones. La disponibilidad de hemocomponentes no solo es necesaria, sino que resulta determinante para garantizar tratamientos en tiempo y forma.

Desde la cartera sanitaria se advirtió que la falta de hemocomponentes puede generar demoras en la realización de transfusiones, una situación que adquiere especial gravedad cuando se trata de pacientes que dependen de este recurso para su recuperación.

Un recurso insustituible en situaciones críticas

La sangre es considerada un tratamiento insustituible, especialmente en situaciones de emergencia. La imposibilidad de contar con los componentes necesarios en el momento adecuado puede poner en riesgo la vida de los pacientes que requieren transfusiones.

En este sentido, la convocatoria adquiere una dimensión estratégica: no se trata únicamente de una campaña puntual, sino de una acción orientada a sostener el funcionamiento del sistema sanitario frente a una demanda creciente.

La jornada de colecta apunta a fortalecer las reservas disponibles y evitar interrupciones o demoras en la atención médica, en un contexto donde cada donación puede resultar decisiva.

Requisitos para donar sangre

La donación de sangre es un acto voluntario y solidario, mediante el cual una persona aporta una cantidad determinada de sangre destinada a otra que la necesita para su pronta recuperación.

Para garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor, es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Tener entre 16 y 65 años

Gozar de buena salud

Pesar más de 50 kg

No haber donado sangre en los últimos 2 meses

No haber recibido transfusiones en los últimos 12 meses

No haberse realizado tatuajes o colocación de piercings en los últimos 12 meses

No haber tenido parto, aborto o cesárea en los últimos 12 meses

No haberse realizado tratamientos odontológicos en las últimas 72 horas

Además, se recomienda:

Ingerir líquidos o alimentos sin contenido graso antes de la donación

El cumplimiento de estos requisitos permite asegurar que el proceso se realice en condiciones óptimas, evitando efectos indeseados en el producto sanguíneo.

Inscripción al Registro de Células Madre

La jornada incluirá también la posibilidad de inscribirse en el Registro de Células Madre, ampliando así el alcance de la convocatoria. Esta instancia permite que los voluntarios puedan formar parte de una base de datos destinada a facilitar tratamientos que requieren compatibilidad genética.

La incorporación de esta actividad en el marco de la colecta refuerza el carácter integral de la iniciativa, que no solo busca cubrir necesidades inmediatas, sino también contribuir a futuras intervenciones médicas.