Domingo trágico: un camionero falleció en la Ruta Nacional N°60

La víctima falleció en el acto tras salir despedido del camión con acoplado y quedar debajo de este. Leé la nota completa…

Encontraron a un hombre sin vida en su casa y la justicia inició una investigación

Un hombre fue encontrado sin vida después del mediodía de este domingo, y se le practicará una autopsia para constatar la causa de su muerte. Leé la nota completa…

El turismo del fin de semana XXL dejó 1.500 millones de pesos a la provincia

Según los datos recopilados por la Dirección de Calidad Turística, arribaron más de 14.700 turistas a la provincia en este fin de semana largo. Leé la nota completa…

Se complica el estado de salud de Lorenza Mamaní, la última diaguita

La mujer de 92 años no tuvo mejoras en las últimas horas y desde su entorno las esperanzas no se pierden pero reconocen que "no hay mejoras". Se van a cumplir dos semanas de su internación por un nuevo ACV, esta vez isquémico. Leé la nota completa…

Policías desalojaron a 700 menores de una fiesta privada

Se trataba de una fiesta privada en la que cobraban la suma de $1500 para entrar. Leé la nota completa…