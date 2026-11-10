León XIV llegó a Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina

El Papa León XIV llegó a Córdoba en el marco de su histórica visita a la Argentina, donde este martes transita su tercer día de actividades oficiales. Una multitud de fieles se congregó en la provincia para participar de la celebración religiosa que encabezará el Sumo Pontífice, en una jornada que tiene como uno de sus acontecimientos centrales la realización de su segunda misa en territorio argentino, para la cual se espera la presencia de aproximadamente un millón de personas.

Después de arribar al aeropuerto y saludar a los fieles que se acercaron para recibirlo, el Santo Padre se trasladó hacia el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), denominada Brigadier San Martín, donde está prevista la ceremonia religiosa.

La llegada del Pontífice a Córdoba representa uno de los momentos centrales de esta tercera jornada de su recorrido por el país. La convocatoria de los fieles y las actividades previstas forman parte de una agenda que también contempla encuentros con representantes de distintos sectores de la Iglesia y una posterior participación en una vigilia juvenil en la ciudad de Buenos Aires.

La celebración en Córdoba constituye la segunda misa que León XIV encabezará durante su visita a la Argentina, en un escenario preparado para recibir a una multitud de personas que se acercaron a la provincia con el propósito de participar de la ceremonia.

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La recepción protocolar

La bienvenida oficial al Papa tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y estuvo encabezada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

El mandatario provincial recibió al Sumo Pontífice acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi. De esta manera, las principales autoridades políticas y religiosas de la provincia participaron del primer recibimiento institucional al Santo Padre.

Sin embargo, la recepción no estuvo limitada a la representación gubernamental y eclesiástica. También participaron estudiantes de establecimientos educativos de diferentes puntos de Córdoba y delegaciones pertenecientes a organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

La presencia de estos sectores incorporó una dimensión educativa y social al acto de bienvenida. La participación de alumnos provenientes de distintos ámbitos geográficos, junto con representantes de entidades civiles y fundaciones, permitió reunir en el mismo acontecimiento a instituciones con diferentes realidades y actividades.

Estudiantes de las Altas Cumbres y de las Sierras Grandes

Uno de los aspectos distintivos del recibimiento fue la participación de niños y adolescentes que asisten a escuelas ubicadas en sectores de montaña, además de alumnos pertenecientes a un establecimiento educativo de la ciudad de Córdoba.

La representación educativa estuvo integrada por estudiantes de tres instituciones: la Escuela Ceferino Namuncurá, la Escuela Nuestra Señora del Valle y la Escuela República del Perú.

Cada uno de estos establecimientos representa una realidad geográfica diferente dentro de la provincia. Dos de ellos están ubicados en zonas de altura, mientras que el tercero pertenece a la capital cordobesa.

La Escuela Ceferino Namuncurá se encuentra en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Sus alumnos forman parte de una comunidad educativa que desarrolla sus actividades en una zona de montaña, característica que distingue su participación en el recibimiento oficial.

Por su parte, la Escuela Nuestra Señora del Valle está situada en las Sierras Grandes, en la zona de Los Gigantes, a 1.800 metros de altura. La presencia de sus estudiantes permitió incorporar otra representación de las comunidades educativas que funcionan en sectores serranos de Córdoba.

La tercera institución participante fue la Escuela República del Perú, perteneciente a la ciudad de Córdoba. Su inclusión completó la representación educativa con alumnos provenientes del ámbito urbano de la capital provincial.

Los derechos de las personas con discapacidad

Otro de los sectores presentes en la recepción fue una delegación de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El grupo estuvo integrado por representantes de distintas fundaciones, entidades y organizaciones civiles que trabajan en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Su participación formó parte de la dimensión social del recibimiento y amplió la representación institucional que acompañó la llegada del Pontífice. Así, junto con las autoridades políticas y religiosas y las comunidades educativas, las organizaciones civiles tuvieron un espacio dentro del acto oficial.

La presencia de esta delegación se sumó a la participación de estudiantes de escuelas de montaña y de la capital, conformando una recepción que reunió a diferentes sectores de la sociedad cordobesa.

Cómo sigue la agenda del Papa

Después de la celebración religiosa, la agenda de León XIV contempla nuevas actividades antes de regresar a Buenos Aires. A las 15.15, el Santo Padre tendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

La reunión incluirá a distintos integrantes de la comunidad eclesiástica y pastoral, en una instancia prevista dentro de las actividades oficiales de su tercera jornada en la Argentina.

Posteriormente, a las 16.15, el Papa volverá a Buenos Aires para continuar con el programa establecido para la visita.

La actividad prevista para la noche será una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo. De esta manera, la jornada tendrá como protagonistas a diferentes sectores de la sociedad: desde los fieles que participarán de la misa multitudinaria en Córdoba hasta los representantes de la Iglesia que mantendrán un encuentro con el Pontífice y los jóvenes que asistirán a la vigilia en la capital argentina.