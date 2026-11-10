Llega el Papa a Córdoba: así será la recepción especial para León XIV

La provincia de Córdoba prepara una recepción institucional y comunitaria para el papa León XIV, quien este martes 10 de noviembre emprendió viaje hacia la provincia para continuar con las actividades previstas durante su visita a la Argentina.

La bienvenida oficial tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella y estará encabezada por el gobernador Martín Llaryora, quien recibirá al Pontífice acompañado por el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi.

La recepción no estará limitada a la presencia de las principales autoridades políticas y religiosas. El Gobierno provincial confirmó también la participación de estudiantes de establecimientos educativos de distintos puntos de Córdoba y de delegaciones pertenecientes a organizaciones que trabajan en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

De esta manera, el recibimiento combinará la representación institucional con la participación de sectores educativos y sociales, que tendrán un lugar destacado en el primer contacto del Santo Padre con la provincia.

La confirmación de quiénes integrarán la bienvenida fue realizada por el Gobierno cordobés, que detalló la presencia de alumnos de nivel primario y secundario, representantes de entidades vinculadas con la discapacidad y un coro juvenil encargado de acompañar musicalmente el acto.

Estudiantes de escuelas de alta montaña y de la capital

Uno de los aspectos distintivos de la recepción será la participación de alumnos provenientes de escuelas ubicadas en zonas de montaña, junto con estudiantes de un establecimiento de la ciudad de Córdoba.

Los niños y adolescentes que estarán presentes pertenecen a tres instituciones educativas:

Escuela Ceferino Namuncurá: ubicada en las Altas Cumbres, a 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Escuela Nuestra Señora del Valle: situada en las Sierras Grandes, en la zona de Los Gigantes, a 1.800 metros de altura.

Escuela República del Perú: perteneciente a la ciudad de Córdoba.

La presencia de estas comunidades educativas permitirá que estudiantes de diferentes ámbitos geográficos formen parte del recibimiento oficial. Dos de las instituciones participantes se encuentran en sectores de altura de la provincia, mientras que la tercera está ubicada en la capital cordobesa.

La participación de los establecimientos de las Altas Cumbres y de las Sierras Grandes incorpora a la recepción a alumnos que desarrollan sus actividades educativas en localidades y zonas de montaña, a 2.400 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

La inclusión de la Escuela República del Perú completa la representación educativa con estudiantes de la ciudad de Córdoba.

Personas con discapacidad presentes

La recepción también contará con una delegación de la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada por representantes de distintas fundaciones, entidades y organizaciones civiles.

La participación de estas instituciones fue confirmada en el comunicado oficial y comprende a las siguientes organizaciones:

Fundación Pique Libre.

Fundación Superadaptados.

Fundación Iram.

Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione.

Fundación Beatriz Ramseyer.

Fundación Korper Psicomotricidad.

Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

La presencia de estas delegaciones formará parte de la bienvenida que las autoridades provinciales organizaron para el Santo Padre. Se trata de representantes de entidades vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, que participarán junto con los estudiantes y las autoridades políticas y religiosas.

Así, el acto previsto en el aeropuerto incorporará a organizaciones que trabajan en distintos ámbitos relacionados con la discapacidad y el desarrollo humano, ampliando la representación social de quienes recibirán a León XIV en Córdoba.

Música sacra para acompañar la llegada del Papa

La ceremonia tendrá también un componente musical a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio de música sacra especialmente previsto para la ocasión.

El programa incluirá cinco obras de compositores y tradiciones musicales diferentes, con las que se acompañará el recibimiento oficial del Pontífice. El repertorio anunciado está integrado por:

Da Pacem Domine, de Charles Gounod.

Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Hallelujah, de Georg Friedrich Händel.

Gloria, de Alberto Dono.

Hanac Pachap Cussicuinin.

La interpretación estará a cargo de los adolescentes del Instituto Domingo Zipoli, cuya participación aportará el marco musical y religioso al encuentro en el aeropuerto. La selección de las obras contempla composiciones vinculadas con la música sacra y formará parte de las actividades previstas para acompañar la llegada de León XIV a la provincia.

Un presente con identidad cordobesa

Entre los gestos preparados para recibir al Santo Padre se destaca un obsequio que estará a cargo de los niños de Córdoba: un puñado de hierbas aromáticas provenientes de la localidad de San Pedro, en Traslasierra. El presente fue elegido como una expresión de cariño de la comunidad cordobesa hacia el Papa y tiene una vinculación directa con la producción y las tradiciones de esa localidad, donde se realiza el Festival de los Cultivos Aromáticos.

La entrega de las hierbas aromáticas constituirá uno de los momentos simbólicos de la recepción. El gesto busca representar a una comunidad provincial a través de un producto relacionado con una actividad característica de San Pedro y con el festival que allí se desarrolla.

De esta manera, los niños tendrán a su cargo ofrecerle al Pontífice un obsequio que expresa el afecto de los cordobeses y que, al mismo tiempo, incorpora una referencia a Traslasierra dentro del recibimiento.