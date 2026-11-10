Hoy el Papa León XIV se encontrará con el Beato Mamerto Esquiú en Córdoba

Este martes, durante su visita a Córdoba, el Papa León XIV realizará una pausa en el Arzobispado de la ciudad, donde lo espera una figura profundamente vinculada con la historia religiosa de Catamarca: el Beato Mamerto Esquiú, fraile nacido en Piedra Blanca y obispo de Córdoba entre 1880 y 1883.

La presencia del ilustre religioso catamarqueño se manifiesta en distintos espacios de la sede arzobispal. Su imagen está ubicada en la entrada del edificio, mientras que un busto acompaña la biblioteca y un retrato preside la capilla donde el Pontífice tendrá un momento de oración.

De esta manera, el paso de León XIV por el Arzobispado estará acompañado por distintas representaciones de Esquiú, cuya figura adquirió una relevancia especial durante las intervenciones que el Santo Padre realizó en el marco de su visita a la Argentina.

La coincidencia entre la presencia del Papa en Córdoba y el recuerdo del fraile catamarqueño adquiere un significado particular después de las palabras que León XIV pronunció el lunes ante los obispos del país. En ese encuentro, el Pontífice lo mencionó como una referencia para la tarea pastoral y destacó especialmente su trabajo por la paz y la unidad.

Beato Mamerto Esquiú en el Arzobispado de Córdoba

León XIV destacó a Esquiú ante los obispos argentinos

Durante su mensaje a los obispos, el Santo Padre puso a Mamerto Esquiú como uno de los ejemplos de pastores cuya trayectoria permite comprender las distintas formas que puede adoptar una misma misión religiosa de acuerdo con las épocas y las circunstancias.

El fraile catamarqueño fue mencionado junto a otros beatos argentinos, como Enrique Angelelli y Eduardo Pironio, en una referencia que emocionó a toda la provincia de Catamarca. Al destacar estas figuras, León XIV expresó: "Sus vidas muestran cómo una misma misión puede tomar formas diversas según los tiempos y las circunstancias y forman una escuela de pastores nacida de nuestra historia eclesial. Los santos siguen formando santos".

Las palabras del Papa recuperaron la trayectoria de Esquiú dentro de una tradición de referentes religiosos argentinos que, desde diferentes contextos históricos, desarrollaron su misión pastoral. En esa enumeración, el Beato nacido en Piedra Blanca ocupó un lugar destacado por su compromiso con la paz y la unidad.

La mención tuvo una repercusión especial en Catamarca, donde la figura del fraile forma parte de la identidad histórica y religiosa provincial. Su reconocimiento por parte del Pontífice, en un encuentro dirigido a los obispos de todo el país, generó emoción entre los catamarqueños.

La figura del fraile también estuvo presente en el discurso de Milei

La relevancia de Mamerto Esquiú durante la visita papal ya había aparecido antes de las palabras pronunciadas por León XIV ante los obispos. Durante el discurso de bienvenida que el presidente Javier Milei dirigió al Santo Padre, el mandatario nacional también destacó la figura del religioso catamarqueño.

En esa oportunidad, Milei recuperó una de las ideas atribuidas a Esquiú sobre el valor de la Constitución y su relación con la organización de la patria y la libertad.

"Fray Mamerto Esquiú quería que la Constitución sea la nave de la patria. Según decía, sin ley no hay patria ni verdadera libertad", expresó el Presidente al referirse al fraile nacido en Piedra Blanca.

La mención presidencial incorporó a Esquiú en el marco de la recepción oficial del Papa y puso de relieve su pensamiento sobre la importancia de la ley y la Constitución. De ese modo, su figura apareció tanto en el discurso de bienvenida de Milei como en las palabras que León XIV dirigió posteriormente a los obispos argentinos.