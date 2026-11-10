Las misas del Papa en pantalla gigante en el Paseo de la Fe: los detalles

Catamarca contará con un espacio de encuentro para seguir las celebraciones religiosas presididas por el Papa León XIV durante su visita a la Argentina. Se trata de la Posta del Encuentro, una iniciativa que tendrá lugar los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre en el Paseo de la Fe, donde se instalará una pantalla para transmitir las misas del Santo Padre.

La actividad comenzará ambas jornadas a partir de las 9.00, con una propuesta que busca acercar la visita papal a diferentes puntos del país y permitir que las comunidades puedan participar de las celebraciones eucarísticas, aun cuando no se encuentren físicamente en los lugares donde se desarrollarán.

La iniciativa es impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina, que promueve la instalación de estas postas como una forma de llevar la visita de León XIV a cada rincón de la Argentina. En Catamarca, la organización estará a cargo de la Catedral Basílica y Santuario de Nuestra Señora del Valle, con el apoyo de los gobiernos provincial y municipal.

El espacio estará abierto a toda la comunidad que desee sumarse. A través de una pantalla gigante y con animación, los asistentes podrán seguir las celebraciones y participar de este encuentro colectivo alrededor de las actividades del Papa.

Las transmisiones previstas para el martes 10

La primera jornada de la Posta del Encuentro será el martes 10 de noviembre, desde las 9.00, en el Paseo de la Fe. Durante ese día, la pantalla permitirá acompañar la Santa Misa que el papa León XIV presidirá en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en la provincia de Córdoba.

La celebración está prevista para las 11.00, por lo que los participantes en Catamarca podrán reunirse desde las primeras horas de la mañana para seguir la transmisión.

La misa en FAdeA constituye uno de los momentos centrales de la agenda papal en Córdoba. La Posta del Encuentro permitirá que los fieles catamarqueños acompañen esa celebración desde el Paseo de la Fe, mediante la retransmisión en pantalla y las actividades de animación previstas para la jornada.

El miércoles, la misa desde la Basílica de Nuestra Señora de Luján

La propuesta continuará el miércoles 11 de noviembre, nuevamente desde las 9.00 en el Paseo de la Fe. En esta segunda jornada, la transmisión estará dedicada a la Santa Misa que León XIV presidirá en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración está programada para las 10.00 y será el segundo encuentro eucarístico que podrá seguirse desde Catamarca a través de la pantalla instalada en el espacio.

Así, la Posta del Encuentro tendrá dos jornadas consecutivas y permitirá acompañar dos celebraciones previstas en distintos escenarios de la visita papal: primero, la misa en FAdeA, Córdoba, y luego, la celebración en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.