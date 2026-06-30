Llega una fuerte ola de frío con temperaturas extremas y nevadas en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un informe en el que anticipa el ingreso de una masa de aire de origen antártico que comenzará a afectar al territorio argentino a partir del 30 de junio y que se extenderá durante los días siguientes, generando un marcado descenso de las temperaturas y condiciones invernales de gran intensidad en distintas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el avance de esta masa de aire frío tendrá un desarrollo progresivo. En una primera etapa alcanzará la región patagónica, mientras que posteriormente, entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio, el fenómeno avanzará sobre la franja central y norte de la Argentina, donde también se esperan jornadas con temperaturas significativamente bajas.

El pronóstico difundido por el SMN anticipa un escenario caracterizado por temperaturas mínimas bajo cero en amplias zonas del país, máximas muy reducidas y la posibilidad de nevadas en sectores donde habitualmente este tipo de fenómenos se presentan durante el invierno.

La Patagonia será la primera región afectada

Según el informe oficial, la primera región en recibir el impacto de la masa de aire antártico será la Patagonia, donde se prevén las condiciones más rigurosas durante los próximos días.

El organismo indicó que tanto la Patagonia como la región de Cuyo registrarán las temperaturas más bajas del país. En estas áreas, las temperaturas mínimas oscilarán entre los -12 °C y los 0 °C, aunque en algunos sectores los registros podrán ser aún inferiores. El SMN señaló que, particularmente en sectores de la meseta patagónica, las temperaturas podrían descender por debajo de los -20 °C, configurando uno de los aspectos más relevantes del pronóstico.

En cuanto a las temperaturas máximas, el informe prevé valores comprendidos entre -5 °C y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio, consolidando un escenario de frío intenso durante todo el día.

El aire polar avanzará hacia el centro y norte del país

Luego del ingreso inicial por el sur argentino, la masa de aire de origen antártico continuará desplazándose hacia el resto del territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el período de mayor impacto para el centro-Este y el Norte del país se desarrollará entre el miércoles y el viernes, cuando se registrarán las jornadas más frías.

En la franja central, las temperaturas mínimas se ubicarán entre -8 °C y 0 °C, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 6 °C y 12 °C. Por su parte, en el norte argentino, el organismo prevé temperaturas mínimas de entre -2 °C y 8 °C, mientras que las máximas estarán comprendidas entre 10 °C y 18 °C.

De esta manera, el descenso térmico abarcará prácticamente todo el país, aunque con diferente intensidad según cada región.

Nevadas previstas en distintas provincias

Además del marcado descenso de las temperaturas, el informe del Servicio Meteorológico Nacional contempla la ocurrencia de nevadas en diversas zonas del territorio argentino.

El organismo indicó que se esperan precipitaciones níveas en:

La meseta patagónica.

Zonas bajas de la región cuyana.

Áreas serranas de Córdoba.

Áreas serranas de San Luis.

Provincias del noroeste argentino.

Dentro de ese panorama, el SMN destacó que los episodios de mayor intensidad se producirán sobre la meseta de Neuquén y en el centro y sur de Mendoza.

En esas regiones, durante el miércoles 1 de julio, se prevén acumulados de nieve de entre 5 y 15 centímetros, constituyendo las nevadas más significativas contempladas en el pronóstico.

Los principales datos del pronóstico

El informe difundido por el Servicio Meteorológico Nacional resume las condiciones previstas para los próximos días:

Inicio del fenómeno: a partir del 30 de junio .

a partir del . Origen de la masa de aire: antártico .

. Primera región afectada: Patagonia .

. Expansión hacia el centro y norte: entre el 1° y el 2 de julio.

Temperaturas previstas en Patagonia y Cuyo:

Mínimas entre -12 °C y 0 °C .

. En sectores de la meseta patagónica podrían registrarse valores inferiores a -20 °C .

. Máximas entre -5 °C y 7 °C.

Temperaturas previstas para el centro del país:

Mínimas entre -8 °C y 0 °C .

. Máximas entre 6 °C y 12 °C.

Temperaturas previstas para el norte argentino:

Mínimas entre -2 °C y 8 °C .

. Máximas entre 10 °C y 18 °C.

Nevadas previstas: