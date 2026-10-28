Lleguemos al Barrio: el operativo de salud recorrerá Paclín y llegará a Capital

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del programa Lleguemos al Barrio, llevará adelante un operativo de asistencia en el departamento Paclín durante dos jornadas consecutivas, con el objetivo de acercar distintas prestaciones a los vecinos de la zona.

La primera actividad tendrá lugar el jueves 29 de octubre en el SUM de Amadores, mientras que el viernes 30 de octubre los equipos de atención estarán en el Centro Vecinal de Palo Labrado. En ambos espacios, la atención se desarrollará en dos turnos, de 08.30 a 12.30 y de 14 a 18 horas, para facilitar el acceso a los diferentes servicios previstos.

La propuesta contempla una amplia variedad de especialidades médicas y prestaciones sanitarias, que abarcan distintas necesidades de atención para la población.

Amplia oferta de especialidades y atención veterinaria

Durante las jornadas previstas en Paclín se brindarán consultas de clínica médica, pediatría, enfermería, cardiología, nutrición, odontología, oftalmología, fonoaudiología y obstetricia, además del servicio de vacunación.

A esta oferta se sumará la atención médica veterinaria, que formará parte del operativo en ambas localidades. De esta manera, el programa reunirá servicios de distintas áreas en los espacios establecidos para el desarrollo de las actividades.

La diversidad de prestaciones previstas constituye uno de los ejes de estas jornadas, que concentrarán en una misma convocatoria especialidades médicas, servicios de enfermería y acciones vinculadas con la prevención y el cuidado de la salud.

El operativo también llegará a Capital

La agenda sanitaria continuará el sábado 31 de octubre en Capital, donde se realizarán las mismas atenciones en el Centro de Integración de Familia del barrio Ribera del Valle.

Al igual que en las jornadas programadas para Amadores y Palo Labrado, los servicios estarán disponibles de 08.30 a 12.30 y de 14 a 18 horas. La convocatoria incluirá las especialidades médicas, las prestaciones de enfermería, la vacunación y la atención veterinaria contempladas en el operativo.

Con esta actividad, el programa Lleguemos al Barrio extenderá su cronograma de asistencia al ámbito capitalino, luego de las jornadas previstas en el departamento Paclín.

Qué documentación deberán llevar los vecinos

Desde la organización se recuerda la importancia de concurrir con la documentación necesaria para acceder a las prestaciones. En particular, todas las personas que asistan deberán llevar su DNI.

En el caso de los menores de edad, también será necesario presentar la Libreta Sanitaria.