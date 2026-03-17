Lo que nos faltaba: confirma en Argentina el primer caso de la cepa más agresiva de la "viruela del mono"

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina confirmó la detección del primer caso en Argentina del clado Ib de viruela del mono, también conocida como Mpox, una variante considerada más severa y contagiosa que las detectadas previamente en el país.

El paciente es un hombre de 31 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires, que no registra antecedentes de viaje. Según la información oficial, el caso fue atendido de manera ambulatoria y evoluciona de manera favorable.

La confirmación del caso generó una alerta sanitaria dirigida a las autoridades sanitarias de todo el país. Desde el Ministerio se solicitó a las jurisdicciones reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica y fortalecer la detección temprana ante posibles nuevos casos.

Las autoridades sanitarias subrayaron especialmente que el clado Ib presenta mayor severidad y contagiosidad, lo que obliga a extremar los mecanismos de control y seguimiento sanitario.

Casos registrados en Argentina durante 2026

Hasta el momento de la confirmación de este caso, en 2026 ya se habían detectado cinco casos de Mpox en Argentina, aunque todos correspondían a otra variante del virus.

Los registros oficiales detallan:

5 casos confirmados de Mpox en 2026

4 casos detectados en la Ciudad de Buenos Aires

1 caso detectado en la provincia de Río Negro

Todos esos diagnósticos correspondían al clado II, una variante distinta a la recientemente identificada.

La aparición del clado Ib marca por primera vez la presencia en el país de esta cepa específica, lo que motivó el llamado del Ministerio de Salud a incrementar la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional.

Expansión internacional del clado Ib

La detección en Argentina se produce en un contexto de expansión global de esta variante del virus. Durante 2026 se han confirmado 14 casos del clado Ib en la Región de las Américas, distribuidos en distintos países. El registro regional incluye:

Estados Unidos: 9 casos

Canadá: 2 casos

Brasil: 2 casos

México: 1 caso

Argentina: 1 caso

Además, las autoridades sanitarias informaron que también se ha documentado transmisión comunitaria en varios países europeos, entre ellos Francia, Portugal y España.

Este escenario internacional refuerza la necesidad de mantener sistemas de vigilancia epidemiológica activos y una rápida identificación de posibles contagios.

Síntomas y características de la enfermedad

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló las características clínicas de la enfermedad y su evolución habitual.

Según el informe, el período de incubación presenta las siguientes características:

Oscila entre 5 y 21 días

Habitualmente se ubica entre 6 y 13 días

La enfermedad suele ser autolimitada, con una duración aproximada de 14 a 21 días, y generalmente se maneja con tratamiento sintomático.

La fase inicial, conocida como fase prodrómica, puede incluir una serie de síntomas como fiebre, cefalea, mialgias, adenopatías, astenia, dolor de garganta y dolor anorrectal o genital.

Posteriormente aparecen lesiones cutáneomucosas, que constituyen uno de los signos característicos de la enfermedad.

Estas lesiones pueden ser múltiples o únicas. Suelen localizarse en región genital, anal, facial y extremidades y pueden aparecer días después de los síntomas iniciales o de forma simultánea.

Cómo se transmite el virus

La transmisión de la Mpox ocurre principalmente a través del contacto directo con lesiones cutáneas o mucosas de una persona infectada.

Las formas de contagio más frecuentes incluyen:

Contacto directo con lesiones de la piel

Contacto estrecho prolongado, incluido contacto sexual

Contacto con objetos contaminados

Secreciones respiratorias de corto alcance durante contactos cercanos prolongados

El informe epidemiológico también advierte que en algunas regiones del mundo ciertos animales salvajes actúan como reservorios del virus, por lo que la transmisión también puede producirse desde animales infectados hacia personas.

Recomendaciones sanitarias y medidas de control

Ante la confirmación del caso del clado Ib, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los sistemas sanitarios provinciales.

Entre las principales medidas indicadas se encuentran:

Refuerzo de la vigilancia epidemiológica

Se solicitó intensificar la sospecha de Mpox en pacientes que presenten:

Lesiones umbilicadas

Proctitis

Ganglios inflamados

Cansancio extremo

Dolor de garganta

También se recomendó indagar antecedentes de viaje o contacto con viajeros.

Medidas de aislamiento

Las autoridades sanitarias indicaron que es preciso aislar al paciente hasta que las costras de las lesiones se desprendan; esperar la formación de una nueva capa de piel y generar protección del personal sanitario.

El personal de salud que intervenga en la atención debe utilizar equipos de protección personal.

Rastreo de contactos

Además, se dispuso iniciar rastreo de contactos dentro de las 24 horas posteriores a la sospecha y realizar seguimiento durante 21 días para detectar síntomas tempranos.

El caso detectado en la Ciudad de Buenos Aires

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, el caso fue atendido el 1° de marzo de 2026 en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires.

El paciente había comenzado a presentar síntomas el 24 de febrero. Durante la investigación clínica, el paciente negó haber realizado viajes en los últimos 21 días. Sin embargo, informó haber tenido múltiples parejas sexuales nuevas y ocasionales, incluyendo viajeros, durante el período previo a la aparición de síntomas.

El manejo del caso fue ambulatorio y la evolución clínica resultó favorable.

La confirmación del diagnóstico se produjo el 10 de marzo, cuando se detectó Mpox clado Ib mediante PCR en tiempo real y secuenciación del ADN amplificado en un hisopado de contenido vesicular.

Según el informe oficial, la investigación epidemiológica continúa en curso y hasta el momento no se han detectado nuevas sospechas vinculadas a este caso.