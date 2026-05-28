Lo que se viene: aumenta el boleto de colectivo y se iría a $1.800

La crisis en el transporte público no es un tema que se haya resuelto sino que tras el conflicto salarial y las medidas de fuerza, ingresó en un impasse a la espera de la actualización del valor del pasaje. La nueva tarifa hace meses que es solicitada por las empresas de transporte, quienes sostienen que la actividad atraviesa una difícil situación financiera, al punto que plantearon que sería insostenible la continuidad del servicio sin un aporte nuevo de la Provincia.

Ante esto el Gobierno provincial se encuentra ultimando los detalles de una nueva actualización en la tarifa del boleto de colectivos urbanos en Catamarca. La secretaría de Transporte trabaja sobre los cálculos finales para definir el nuevo cuadro tarifario, cuya oficialización se concretaría la próxima semana.

De hecho la revisión de precios se produce luego de que se cumpliera el esquema semestral acordado con las empresas prestatarias del servicio, mecanismo que había sido aplicado por última vez en diciembre del año pasado. En ese contexto, Stampflie remarcó que durante los últimos meses el sistema de transporte enfrentó un fuerte incremento en los costos operativos, situación que obligó a reabrir el análisis tarifario.

El impacto de los costos en el transporte

Entre los principales factores que presionaron sobre la estructura de costos que se analiza para definir el incremento, está la suba del combustible que se sabe ha sido de un 54%, a lo que se debe sumar otros similares en los lubricantes, repuestos y mano de obra.

Teniendo en cuenta esto, la suba no será sobre este total, para alivio del los usuarios que son los que recibirán el impacto de esta actualización, sino que se informó que será una cifra menor, dado que la Provincia va a ser la que asumirá buena parte de esta incremento. Es por eso que el Ejecutivo provincial tendría decidido incrementar en un promedio del 40% las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas del sector, con el objetivo de amortiguar el impacto sobre el precio final del boleto.

El objetivo es que las empresas tengan alivio y los pasajeros sigan utilizando el servicio y de esta manera comenzar a revertir la caída en el uso del transporte público, que en definitiva es parte de la crisis del transporte público de Catamarca. Ante esto y en función de los valores que se están analizando, es que se estima que el valor del pasaje rondaría los $1.800

Recordemos que la crisis del transporte en Catamarca se agravó por la quita de subsidios nacionales, el aumento del combustible y una caída de hasta un 40% de pasajeros. Esto generó paros de colectivos, relacionados estos a sueldos impagos y una restricción del servicio, la que provocó graves inconvenientes en los pasajeros. Esta reducción de las frecuentes primero fue firmemente negada por las autoridades de Transporte pero luego y ante las trabas de las patronales, cedió y habilitó las mismas.

El incremento que se viene, más allá de la mirada y el análisis del Ministerio de Tranportes y las firmas que manejan el transporte en Catamarca, generará un nuevo golpe en el bolsillo de los pasajeros, que deberán volver a ajustar sus presupuestos.