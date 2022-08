Lorenza Mamaní prepara la vuelta a su montaña: extrañaba y el deseo se le hará realidad

En junio del año pasado la visita ocasional de un amigo alertó sobre el estado de salud de Lorenza Mamaní o, como todos la conocen, Lorenza sola. Vino luego el traslado a un centro de salud, una cirugía y su estancia en Fiambalá en la casa de tu tutor.

Pero la montaña tira. Llama y de una manera muy fuerte a quien es parte de ella. Ya hubo hace unos meses una visita como para apaciguar la ansiedad pero parece que no ha sido suficiente. Así que Lorenza quiere volver y lo hace saber de muchas maneras. Así lo relata en un conmovedor posteo Walter Bustamante, quien se hizo cargo de ella hace tiempo y es su familia y la hizo parte de la suya. El mismo relata el duro dilema en el que se encontraban y la decisión que tomaron para sanar lo que le estaba pasando a Lorenza. Porque ella quiere volver, casi que se desespera y ya no se le puede decir que no. Así que se prepara la vuelta.

En familia

“¿Qué hacer con Lorenza? Estuvo un tiempo bien cuidada viviendo con mi madre en Fiambalá pero sufría mucho, porque es un hospedaje y le molestaba la gente y varias veces se escapó e intentó regresar caminando a las montañas”, cuenta Walter al intentar contar lo vivido en este tiempo.

Se cuenta que después apareció doña Elutelia, quien es comadre de Lorenza y vivía de hecho en un puesto cerca de ella, compartiendo desde la niñez allá en las alturas pero esta presencia no pudo mermar la nostalgia. “Cada día se deprimía más. Pasaba del llanto al enojo y hasta había días que no quería, cuenta Bustamante.

Ante la decisión fue salomónica. “Hemos llegado a un acuerdo con Lorenza. La temporada de invierno, la pasará en el pueblo y el resto del tiempo en su tierra” , así que ya hay preparativos para la vuelta a los pagos que la están llamando. La noticia, apenas fue comentada, desencadenó una sería de buenos augurios y de buenos deseos para Lorenza.

Lo necesario

El operativo regreso ya está en marcha y se está organizando con “gente solidaria”, comenta Walter. “Vamos a llevar de nuevo a la viejita a cumplir su voluntad, que es estar donde siempre estuvo y es la única forma de vivir que sabe”, planteó su tutor. Para que ella no solo esté a gusto sino que además cuente con todo lo necesario, se está consiguiendo mercadería y algunos animales para que los lleve a pastorear y haga lo que siempre hizo.

“La verdad es una decisión difícil- Esperemos estar en lo correcto y que Lorenza vuelva a estar contenta”, dijo en el final del posteo.

La montaña

Lorena vuelve a la Cordillera de San Buenaventura, lo que significa un viaje de 7 a 8 horas a lomo de mula para poder acceder recién al puesto donde sabía vivir junto a su majada de cabras y llamas. Es allí en Río Grande donde ella tiene su “casita” y donde vivió toda su vida, en condiciones que pueden ser terribles y hasta de desamparo pero es como ella elige y está acostumbrada.

Su salud está mejor y lo que estaba fallando hasta ahora era lo emocional, a pesar de estar rodeada de todo el afecto de quienes se hicieron cargo de ella en todo este tiempo y desde mucho antes, también.