Los catamarqueños prefieren no casarse los martes 13

“Martes 13 no te cases ni te embarques”. En 7 fechas, durante 5 años, solo se registraron 3 casamientos civiles en toda la provincia y este año no fue la excepción.

De acuerdo a las creencias, los días 13 pero que caen en martes son el peor día para elegir casarse. Los datos estadísticos provinciales dejan a las claras que los catamarqueños son un tanto supersticiosos a la hora de elegir la fecha de matrimonio civil.

Tal es así que, en 7 fechas, durante 5 años, solo se registraron 3 casamientos civiles en toda la provincia y este año no fue la excepción en el Registro Civil de Catamarca a cargo del Dr. Rodolfo Herrera, organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos a cargo del CPN Juan Cruz Miranda.

Norma Leiva, Jefa de Área de la Seccional 1322, Capital, a cargo de los matrimonios civiles que se concretan del 1 al 15 de cada mes en Catamarca, comentó que “los catamarqueños somos supersticiosos, la gente que se presentó a pedir fecha para realizar su matrimonio civil mayormente rechazó los días martes 13 y prefirió cambiarlo para otro día”, aseguró Leiva

Tal es así que se rastrearon datos desde el año 2019 hasta el mes de junio de 2023 y se registraron 7 martes 13 en 5 años, en los que solo se celebraron 3 casamientos civiles en martes 13.

Este martes 13 de junio no se registró ningún matrimonio civil, como ya viene sucediendo. “Este mes se presento una pareja para agendar su fecha pero cuando se dieron cuenta de que el martes elegido era fecha 13 y decidieron cambiarlo para otro día”, aseguró la jefa de matrimonios civiles, que también destacó que la mayoría de las parejas que deciden dar el si “son parejas de mediana edad o mayores, porque la gente joven no viene a casarse por civil, ya no es como antes”, aseguró razonando asi que quizás las costumbres cambiaron.

Requisitos para casarse

Sobre los requisitos para quienes deseen contraer matrimonio civil, la jefa de explico que “para las personas solteras debe presentar su partida de nacimiento, fotocopia de dni y dos testigos. Para personas divorciadas se agrega a los requisitos el acta de matrimonio donde figure la marginal del divorcio y si se trata de una persona viuda debe presentar el acta del matrimonio anterior mas el acta de defunción de su conyugue anterior para justificar que realmente es viudo/a.