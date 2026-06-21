Nuevo caso de hantavirus en Bariloche: internaron a la esposa de un paciente

Un nuevo caso de hantavirus fue confirmado en Bariloche. Se trata de la esposa de un paciente que había permanecido internado por la enfermedad hace 45 días y que ya había recibido el alta médica.

La mujer se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intensivos para un control permanente de su evolución, aunque desde el Hospital Ramón Carrillo informaron que su estado general es estable.

Según precisaron desde el centro de salud, la paciente había cumplido el aislamiento preventivo de 21 días establecido para los contactos estrechos y durante ese período no presentó síntomas compatibles con la enfermedad.

Tras finalizar el aislamiento, no retomó sus actividades laborales. Sin embargo, comenzó con un cuadro que inicialmente fue atribuido a una infección urinaria. Con el paso de los días desarrolló fiebre, dolores musculares y tos, lo que llevó a activar los protocolos sanitarios correspondientes.

Los estudios de laboratorio realizados posteriormente confirmaron el diagnóstico de hantavirus.

Desde el hospital indicaron que la internación en terapia intensiva responde a una medida preventiva para garantizar un seguimiento médico permanente. Además, el Área de Epidemiología continúa con las tareas de control de foco y el monitoreo de las personas consideradas contactos estrechos.

Más de 650 casos y 36 muertes en la temporada

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, correspondiente al período comprendido entre el 31 de mayo y el 6 de junio, durante la temporada 2025-2026 se registraron 651 casos confirmados de hantavirus en todo el país.

El informe señala que más de la mitad de los contagios se concentra entre octubre y enero. En la actual temporada se notificaron 16 casos en noviembre, 21 en diciembre y 17 en enero, cifras superiores a las registradas en los mismos meses de años anteriores.

Asimismo, el reporte advierte que la temporada 2025-2026 se mantuvo durante gran parte del período por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido en la cantidad de casos acumulados.

A nivel nacional, la edad promedio de los pacientes diagnosticados es de 36 años y el 70% de los contagios corresponde a personas de entre 20 y 49 años, el grupo que presenta las tasas de incidencia más elevadas.

En lo que va de la temporada, las autoridades sanitarias reportaron 36 fallecimientos por hantavirus en la Argentina.