Lunes de invierno en Catamarca: así va a estar el clima

El pronóstico para este lunes anticipa una jornada caracterizada por un marcado ambiente frío, con condiciones meteorológicas que presentarán algunas variaciones a lo largo del día. Las primeras horas estarán acompañadas por probabilidades de lluvias aisladas, mientras que el resto del día se desarrollará bajo un escenario de cielo parcialmente nublado y sin nuevas precipitaciones.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzó con temperaturas bajas y una sensación propia de la época invernal. Las condiciones previstas muestran una evolución gradual del tiempo a medida que avance el día, con un ascenso térmico moderado durante la tarde y una posterior disminución de la temperatura hacia la noche.

Madrugada con lluvias aisladas

Durante la madrugada se registraron precipitaciones por sectores, las únicas pronosticadas para esta jornada. En ese tramo horario, la temperatura se ubicó en torno a los 5 grados, mientras que los vientos soplaron desde el sector Sur, con velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La mañana más fría: mínima de 3 grados

Con el avance de las horas, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse. Durante la mañana el cielo se presentará mayormente nublado y las chances de precipitaciones descenderá a cero La temperatura alcanzará el valor más bajo de todo el día, con una mínima prevista de 8 grados, convirtiendo a este período en el momento de mayor frío de este lunes.

El viento mantendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque cambiará su dirección predominante hacia el sector Noroeste. Este escenario marcará el comienzo efectivo de las actividades diarias en un contexto de bajas temperaturas, aunque sin pronóstico de fenómenos meteorológicos significativos más allá de la nubosidad parcial.

Tarde con leve ascenso térmico

Durante la tarde se registrará el momento más templado del día. Las condiciones de cielo parcialmente nublado continuarán predominando sobre gran parte de la provincia, manteniéndose la ausencia de precipitaciones. La temperatura alcanzará la máxima prevista de 13 grados, valor que representará el punto más elevado del registro térmico diario.

En cuanto al viento, se espera un nuevo cambio en la circulación predominante, que pasará a provenir del sector Sudeste, aunque conservará intensidades similares a las registradas durante la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

La combinación de una mayor temperatura y la persistencia de la nubosidad parcial configurará una tarde estable desde el punto de vista meteorológico.

Noche fresca y con vientos muy débiles

Hacia el cierre de la jornada, el cielo continuará parcialmente nublado y la temperatura volverá a descender, ubicándose alrededor de los 8 grados. Uno de los aspectos más destacados del período nocturno será la disminución de la intensidad del viento. Según el SMN, las velocidades previstas oscilarán entre 0 y 2 km/h, con dirección predominante del sudoeste.

Esta reducción significativa respecto de las horas anteriores permitirá una noche más calma desde el punto de vista de la circulación del aire.

De esta manera, Catamarca tendrá un comienzo de semana dominado por el frío, con temperaturas bajas durante toda la jornada, nubosidad variable y una posibilidad acotada de lluvias aisladas concentrada exclusivamente en las primeras horas del lunes.