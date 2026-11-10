Los docentes de la UNCA profundizan su plan de lucha y convocan a un paro de 72 horas

La docencia de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) fue convocada a un paro de 72 horas en el marco de la continuidad del plan de lucha impulsado por el GDU, en línea con lo resuelto por el Congreso de CONADU HISTÓRICA.

La medida, anunciada a través de las redes sociales de la organización, está prevista desde el jueves 12 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026. La convocatoria se inscribe en una serie de acciones gremiales que buscan sostener los reclamos vinculados con la situación salarial de los trabajadores docentes y el financiamiento de las universidades públicas.

Desde el gremio señalaron que la decisión responde a la continuidad del plan de lucha previamente votado por el Congreso de CONADU HISTÓRICA, reafirmando la voluntad de mantener la organización colectiva frente al escenario que atraviesa el sector universitario.

Financiamiento universitario y deuda salarial, los ejes del reclamo

Entre los principales puntos planteados por la organización se encuentra la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con el pago de la deuda salarial que, según expresaron, permanece pendiente.

A estos reclamos se suma el rechazo al proyecto de Presupuesto 2027, al que calificaron como insuficiente. La postura del GDU pone el foco tanto en la recomposición de las condiciones salariales como en la necesidad de garantizar los recursos destinados al funcionamiento y sostenimiento de las universidades públicas.

En ese sentido, la organización sostiene que ambos aspectos forman parte de una misma problemática y que la continuidad de las medidas gremiales responde a la falta de respuestas sobre las demandas planteadas.