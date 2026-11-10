VIDEO: el testimonio de un sacerdote discapacitado que conmovió a León XIV

En el tercer día de su visita a la Argentina, el Papa León XIV eligió Córdoba como escenario de una jornada marcada por encuentros con la comunidad religiosa y testimonios personales. Después de participar de una multitudinaria misa en FAdeA, el Santo Padre visitó la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde escuchó las historias de distintos fieles.

Entre esos testimonios se destacó el de Martín Carranza, sacerdote del presbiterio de la Arquidiócesis de Córdoba, quien se presentó ante el pontífice para compartir una experiencia que transformó profundamente su vida personal y ministerial.

El religioso relató que, después de muchos años dedicados al servicio de la formación inicial, sufrió una falta de oxígeno en el cerebro como consecuencia de una cirugía simple. A partir de ese episodio, ocurrido hace once años, quedó con múltiples discapacidades que afectaron distintas capacidades físicas y que lo obligaron a replantearse cómo continuar su camino como sacerdote y discípulo de Jesús.

"Soy sacerdote del presbiterio de la arquidiócesis de Córdoba, después de muchos años entregados al servicio de la formación inicial, hace 11 años a raíz de la falta de oxígeno en el cerebro sufrida producto de una cirugía simple, quedé con múltiples discapacidades, para hablar, para caminar y para ver", comenzó explicando frente al Papa.

Su intervención se convirtió en uno de los momentos más significativos de la última celebración pública de la visita de León XIV a Córdoba, especialmente por la manera en que describió el proceso personal y espiritual que atravesó desde que tomó conciencia de las consecuencias de su discapacidad.

La pregunta que marcó un antes y un después

Carranza explicó que, después de muchos años de trabajo pastoral y formativo, debió afrontar una pregunta fundamental: cómo continuar viviendo su vocación cuando sus capacidades físicas se encontraban limitadas.

"Pero cuando, poco a poco, fui tomando consciencia de la discapacidad tuve que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y también como sacerdote", expresó.

El sacerdote había desarrollado una extensa trayectoria vinculada con la formación religiosa. Se desempeñó como formador en el Seminario Mayor de Córdoba, donde trabajó en la formación inicial, la formación sacerdotal permanente y la formación de formadores.

Sin embargo, la situación que atravesó después de la cirugía modificó sus posibilidades de desarrollar las tareas que había realizado durante tantos años. La falta de oxígeno en el cerebro le dejó dificultades para caminar, mover las manos, hablar y, en parte, ver.

Frente a esa realidad, explicó que tuvo que tomar conciencia de sus nuevas condiciones y discernir de qué manera podía continuar su servicio religioso. Durante su intervención ante León XIV, también planteó una inquietud que excede su propia experiencia y alcanza a otros sacerdotes y personas consagradas que, con el paso de los años, encuentran limitaciones para asumir determinadas responsabilidades dentro de la misión pastoral.

Por eso, le formuló directamente al pontífice una pregunta sobre cómo afrontar esa etapa de la vida religiosa.

"¿Qué orientaciones o consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos esta etapa de nuestro peregrinar?", preguntó.

"Elegí abrirme, no encerrarme y abrazar la vida como viene". 🙏 Hace 11 años, la vida del padre Martín Carranza cambió, pero no su deseo de servir a Dios. Ante el Papa León XIV, compartió cómo aprendió a vivir con sus discapacidades y encontró nuevas formas de seguir evangelizando. #Argentina #ViajeApostólico #PapaLeónXIV — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) November 10, 2026

Elegir la esperanza frente a la amargura y la tristeza

Al recordar el proceso que atravesó después de tomar conciencia de sus discapacidades, Carranza describió las distintas respuestas emocionales que tuvo que enfrentar. Según relató, entre las posibilidades que aparecieron en ese momento estaban la amargura, la tristeza, la ira, el rencor, el abatimiento y la negatividad.

Sin embargo, decidió no encerrarse en esas emociones y buscar una manera diferente de continuar su vida, aceptando sus límites sin abandonar su vocación ni el vínculo con las personas que lo rodeaban.

En lugar de dejarse dominar por la frustración, eligió abrirse a los demás y mantener una actitud de cercanía, aun cuando sus posibilidades físicas habían cambiado.

"Tuve que abatir la negatividad, pero iluminado por el buen espíritu de las personas que me cuidan, elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo", había expresado al compartir su experiencia.

También explicó que procuró conservar gestos cotidianos que forman parte de su manera de relacionarse con los demás: seguir sonriendo, hacer bromas, escuchar y aconsejar.

A esas acciones sumó una mayor intensidad en la oración, la intercesión y el perdón, actividades que continuó desarrollando como parte de su compromiso espiritual. Su decisión fue convertir las circunstancias que le tocó atravesar en una oportunidad para seguir ofreciendo su vida a los demás.

En ese sentido, resumió su elección con una expresión que sintetiza el sentido que encontró para continuar su camino: "Hacer de mi vida una ofrenda a Dios para los demás".

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Su vínculo con el Seminario Mayor y el regreso a la celebración de la misa

A pesar de las limitaciones que enfrenta desde hace once años, Martín Carranza mantuvo su vínculo con el ámbito donde desarrolló buena parte de su trayectoria sacerdotal. Actualmente vive algunos días en el seminario donde se formó y donde se desempeñaba como formador al momento de la cirugía. Ese espacio continúa siendo parte importante de su vida y de su relación con la comunidad religiosa.

Hace un par de años, después de un proceso de discernimiento realizado entre los formadores y los seminaristas, recibió una propuesta que describió como un regalo de Dios: volver a presidir celebraciones religiosas.

Le pidieron que celebrara una misa por mes y que también escribiera la homilía correspondiente. Debido a sus dificultades para hablar, uno de los sacerdotes concelebrantes es quien lee el texto durante la celebración. Para Carranza, esa posibilidad significó recuperar un espacio concreto dentro de su ministerio y continuar participando activamente de la vida religiosa.

El propio sacerdote definió esa experiencia como "un gran regalo de Dios", porque le permitió volver a ejercer una parte de su misión pastoral desde sus posibilidades actuales.

La propuesta también reflejó la importancia del acompañamiento de quienes comparten con él la vida comunitaria y conocen tanto su trayectoria como las dificultades que debió afrontar.

La tecnología y la inteligencia artificial

Otro aspecto destacado de su testimonio fue la posibilidad de recuperar, mediante herramientas tecnológicas, su voz anterior a la cirugía.

Carranza explicó que esta iniciativa surgió gracias al impulso de su párroco, amigos y familiares, junto con la colaboración de Radio María y la utilización de una aplicación de inteligencia artificial.

A través de este procedimiento, los textos que escribe para las homilías y las meditaciones de la Palabra pueden reproducirse en formato de audio utilizando una voz que recupera las características de la que tenía antes de la intervención quirúrgica. De esta manera, aunque continúa enfrentando dificultades para hablar, encontró una alternativa que le permite comunicar sus reflexiones y mantener una participación activa en distintas actividades de evangelización.

El sistema se utiliza tanto para reproducir las homilías como para compartir las meditaciones que prepara sobre la Palabra. Así, sus escritos pueden convertirse nuevamente en mensajes hablados y llegar a otras personas.

Esta herramienta también tiene una aplicación concreta en su participación como conciliario de grupos del movimiento Equipos de Nuestra Señora, del que forma parte.

La recuperación de su voz mediante inteligencia artificial abrió nuevas posibilidades para desarrollar su tarea religiosa, compartir sus reflexiones y continuar acompañando espiritualmente a las comunidades con las que mantiene contacto.

Nuevas posibilidades para continuar evangelizando

Carranza consideró que estas herramientas tecnológicas comienzan a abrir caminos diferentes para su ministerio y para la transmisión del mensaje religioso. La posibilidad de transformar sus textos en audios con su voz le permite superar algunas de las dificultades que enfrenta desde la cirugía y encontrar nuevas formas de acercarse a quienes reciben sus homilías y meditaciones.

En su relato, destacó especialmente el acompañamiento de su párroco, sus amigos y familiares, así como la colaboración de Radio María, que hicieron posible avanzar con esta iniciativa.

También manifestó su confianza en que las posibilidades que comienzan a desarrollarse puedan producir resultados positivos para la comunidad religiosa. Según expresó, estas nuevas alternativas de evangelización representan una oportunidad cuyo desarrollo confía a la acción del Espíritu Santo.

El sacerdote manifestó su esperanza de que "el Espíritu Santo las hará dar fruto abundante en favor de su pueblo".